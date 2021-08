Tribunal Electoral ordena recuento total de votos en elección por gubernatura en Campeche

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó este jueves el recuento total de votos en el estado de Campeche como propuso la magistrada Janine Otálora Malassis.

La decisión, que se tomó por mayoría de 4 a 3, se realizó a partir de una impugnación presentada por el partido Movimiento Ciudadano en el recurso de revisión constitucional 128/2021 presentado contra el triunfo de la morenista Layda Sansores.

En dicha impugnación se argumentó, entre otras cosas, que existe un número mayor de votos nulos (8 mil 387) que la diferencia entre el primero y segundo lugar (5 mil 984); que hubo una diferencia de 107 mil votos recibidos para la gubernatura, contra los recibidos en la elección para el Congreso; así como inconsistencias en la documental de cómputos y la presunta existencia de boletas apócrifas

La propuesta de la magistrada Janine Otálora Malassis estimó que en la elección en Campeche hubo una violación al principio de certeza respecto de los resultados de la elección, en el ámbito de cómputo total de votos.

En apoyo al proyecto de la magistrada Otálora Malassis, votaron los magistrados Felipe Fuentes Barrera (presidente), Reyes Rodriguez Mondragón y Felipe de la Mata Pizaña.

En contra del recuento total de votos se manifestaron José Luis Vargas, Indalfer Infante González y Mónica Aralí Soto Fregoso, quienes coincidieron en que no se actualizan los supuestos marcados en la ley para la apertura de todos los paquetes electorales.

Vargas dijo que resulta “sumamente delicado” que se haya propuesto en el proyecto el recuento total de votos cuando los accionantes no lo pidieron así, ya que solo pidieron recuento en 16 de los 21 distritos electorales.

“Yo no advierto en la demanda de los actores que exista una solicitud expresa de recuento total de votos”, dijo.

Destacó que la apertura indiscriminada de los paquetes podría provocar una “mayor incertidumbre” en los resultados pues los supuestos planteados, como la falsificación de boletas, ni siquiera están probados y solo están es el dicho del partido accionante.

“El hecho de señalar irregularidades en abstracto por parte de un actor de una accionante no necesariamente lleva, o no debe llevar a un tribunal a comprarle su dicho… si la causal no está o no existe, insisto, entonces estamos inventando una nueva causal”, agregó.

Dijo que al aprobarse el recuento se está generando un precedente sumamente delicado pues alejarnos de nuestra línea jurisprudencial con relación al recuento total gente estaremos generando prácticamente cada que alguien hable de esta diferencia o alguna cuestión sin probar nos corresponde ordenar generar la apertura de paquetes.

Se está pretendiendo abrir los paquetes con la simple intención de “haber que se encuentra”, pero no tiene base legal alguno, dijo.

Indalfer Infante González, también votó en contra del recuento total de votos pues dijo que no se actualizan los elementos que establece la ley electoral del estado de Campeche para ordenar esta apertura.

Dijo que el partido impugnante sólo se refirió a 13 de los 21 distritos electorales por lo cual no se puede generalizar un recuento.

Mónica Areli Soto Fregoso se refirió también aquí en la impugnación de los del partido movimiento ciudadano y sus acumulados no se habló de una recuento total de votos y dijo que el tribunal no se puede elegir oficiosamente para suplencia de la queja.

“No estamos hablando de nulidad de nulidades, sino de un recuento de votos”, dijo la magistrada Otálora Malassis ante las opiniones en contra de su proyecto.

Recordó, por ejemplo, que la diferencia entre el primero y segundo lugar fue 5 mil 984 mientras que los votos nulos fue de 8 mil 387.

Explicó que el tribunal electoral debió analizar las irregularidades planteadas por el partido, de forma conjunta en vez de resolver aisladamente los agravios por casilla e insistió en mantener su proyecto para el recuento total de votos, el cual fue aprobado por mayoría.

El recuento tendrá que realizarse de manera conjunta entre las autoridades electorales locales y el TEPJF.