Consulta de juicio a expresidentes: ¿De qué delitos acusa AMLO a Zedillo?

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha formulado diversas acusaciones en contra del expresidente priista Ernesto Zedillo, quien gobernó el país del 1 de diciembre de 1994 al 30 de noviembre del 2000.

Aunque el mismo López Obrador ha insistido en que no votará y en que se debe mirar hacia el futuro y no al pasado, promovió una consulta popular para que la población opine si se debe juzgar o no a los expresidentes del “periodo neoliberal”, como suele calificarlo.

¿Sabes cuáles han sido los señalamientos de AMLO contra Zedillo? Te contamos.

*El 15 de septiembre de 2020, López Obrador leyó en la conferencia matutina el escrito que entregaría más tarde al Senado de la República para solicitar la consulta popular sobre el enjuiciamiento a los expresidentes.

Sobre Zedillo, el documento apuntó lo siguiente:

“Quinto. El presidente Ernesto Zedillo continuó las políticas privatizadoras de su antecesor y las llevó hasta sus últimas consecuencias: privatizó bienes nacionales como los ferrocarriles, pero además adjudicó al conjunto de los mexicanos deudas privadas por un monto de 552 mil millones de pesos en el marco del llamado rescate bancario de 1998. A la fecha, aunque el país ha pagado a los bancos 700 mil millones de pesos por bonos del Fobaproa, esa deuda pública asciende a cerca de dos billones y no terminará de saldarse sino hasta el año 2070”.

1. Los ferrocarriles

El presidente ha dicho que con Carlos Salinas se profundizó con la llegada de Carlos Salinas de Gortari, quien privatizó diversos bienes nacionales. Y ha apuntado que fue Ernesto Zedillo quien privatizó los ferrocarriles.

El 24 de mayo pasado, señaló que el primer ferrocarril iba de la Ciudad de México a Veracruz y se empezó a construir en la época de Benito Juárez, pero fue inaugurado por Sebastián Lerdo de Tejada. Después, Porfirio Díaz construyó más de 20 mil kilómetros de vías férreas y tras la revolución las construcciones continuaron, hasta que hubo entre 25 y 30 mil km.

“(Hubo) trenes de pasajeros durante muchos, muchos años, décadas, pues desde mediados del siglo XIX hasta Zedillo, que deciden privatizar los ferrocariles y desaparecen los trenes de pasajeros y quedan nada más los trenes de carga”.

“Y a dos grandes empresas se les concesionan los ferrocarriles que eran de la nación y de estas empresas es Kansas City, y lo más cínico, descarado, es que termina Zedillo su mandato y se va a trabajar de asesor a esta empresa; un poco lo que hizo (Felipe) Calderón después, de que se fue a trabajar de consejero a Iberdrola, una empresa eléctrica española”, continuó.

2. Fobaproa

López Obrador ha contado que durante el gobierno de Zedillo hubo una crisis económica y financiera, por lo que se buscó rescatar a las grandes empresas y a los bancos.

Esto se hizo mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), el cual fue un fondo de contingencia creado en 1990 que estaba diseñado para ser un seguro para depósitos bancarios de personas ahorradoras.

A la llegada de Zedillo al poder en diciembre de 1994 ocurrió una crisis económica conocida como “el error de diciembre” o el “efecto tequila”. Entonces el Gobierno buscó devolver la solvencia a los bancos para proteger el ahorro de sus clientes, luego de que varias instituciones se declararan en quiebra.

El Fobaproa absorbió la cartera vencida y acumuló deudas por hasta 552 mil 300 millones de pesos, de acuerdo con Business Insider. Y para 1999 se convirtió a deuda pública, por lo que la ciudadanía continúa pagando.

“El llamado Fobaproa (...) Se rescató a las grandes empresas y a los bancos, se convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, todavía se debe un billón de pesos de esa enorme deuda que se contrajo para rescatar a una minoría y se estima que vamos a terminar de pagar esa deuda en el 2070”, dijo en septiembre de 2020.

En febrero de este año, AMLO comentó que se pagan 40 mil millones de pesos al año solo de intereses por el Fobaproa.

3. Las matanzas

El 7 de julio pasado, López Obrador señaló que Zedillo podía ser investigado y enjuiciado por las masacres en Acteal, Aguas Blancas y El Charco.

La matanza de Acteal ocurrió el 22 de diciembre de 1997 en el municipio de Chenalhó, en Los Altos de Chiapas. Un grupo de casi 60 paramilitares dispararon con armas reservadas para uso exclusivo del Ejército a un grupo de hombres, mujeres y niños de la organización pacífica “Las Abejas”, quienes se encontraban orando en una ermita. Estaban en situación de desplazamiento. 45 personas murieron, todas indígenas tzotziles; había 18 mujeres, cuatro de ellas embarazadas, 16 niñas, cuatro niños y 17 hombres. 12 de las personas murieron por golpes o heridas punzocortantes, detalla la CNDH.

La masacre de Aguas Blancas fue una emboscada ocurrida el 28 de junio de 1995.

“Miembros de la recién formada Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) se dirigieron a Coyuca de Benítez con el propósito de pedir el cumplimiento de las promesas de ayuda para los cultivadores de café. Los campesinos iban en dos camiones de carga: el primero fue detenido en “El Vado” por un grupo de policías y agentes judiciales del estado. Los hicieron descender y, con golpes, los obligaron a acostarse en el suelo, a esperar. Cuando llegó el segundo vehículo el procedimiento se repitió, pero justo antes de concluirlo los policías y agentes judiciales dispararon contra los indefensos campesinos durante casi 20 minutos.”, destaca la CNDH.

17 campesinos fueron asesinados, 14 resultaron heridos.

En tanto, la matanza en El Charco ocurrió el 7 de junio de 1998. En esta ocasión, durante la madrugada, elementos del Ejército mexicano arribaron a la comunidad y rodearon una escuela primaria, donde se encontraban durmiendo varios indígenas que estaban en asamblea tratando asuntos relacionados con proyectos productivos para sus comunidades.

A las 4:50 horas inició un tiroteo que duró hasta las 10:55 horas. Sobrevivientes afirmaron que militares irrumpieron y dispararon, lanzaron dos granadas, lo que provocó la muerte de 11 personas, señala la CNDH.

La consulta popular será organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y se llevará a cabo el próximo domingo 1 de agosto.

La pregunta que aparecerá en la papeleta será la siguiente:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.