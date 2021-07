Monreal presentará iniciativa para postergar entrada en vigor de reforma a outsourcing

Ricardo Monreal, senador de Morena, dijo que presentará una iniciativa para modificar el artículo primero transitorio sobre la ley de subcontratación (outsorcing) para que su entrada en vigor sea el 1 de septiembre próximo y no el 1 de agosto como está establecido.

Señaló que en los artículos transitorios de la Reforma Laboral aprobada hace unos meses se establece, como fecha límite, el 1 de agosto, para la entrada en vigor al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a la ley del impuesto al Valor Agregado, así como a otras reformas vinculadas a esta materia.

Asimismo, agregó se establecen plazos para que los sectores involucrados realicen una serie de acciones, entre las que destacan de manera muy clara: darse de alta en el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de personas físicas y morales que proporcionan servicios de subcontratación y de transmitir los bienes objeto de la empresa o establecimiento como lo dispone la reforma al artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo y dar de baja registros los patronales ante las autoridades de seguridad social, efectuados bajo la vigencia anterior a esta reforma.

Enfatizó que hasta este momento no se han logrado implementar en su totalidad tales acciones, propiciando inquietud e incertidumbre entre los sectores involucrados y generando también una gran confusión por esta situación que, para muchos, les es ajeno y para muchos no han podido lograrlo.

“En tal virtud, después de haber escuchado a varios de los principales actores participantes, con los que me he reunido en los últimos días he considerado conveniente la necesidad de proponer una iniciativa que amplíe el plazo del 1 de agosto a septiembre y con ello permitir una mejor ejecución de las medidas que contiene la reforma aprobada.

“Una vez que comparta con mis compañeros de la bancada y con algunos coordinadores de grupos parlamentarios a manera de cortesía política, presentaré una iniciativa que proponga modificar este artículo Transitorio, el Primero del decreto referido y con ello aumentar 30 días más el plazo para su entrada en vigor, el cual quedaría para el primero de septiembre de 2021″.

Indicó que los 30 días adicionales que se proponen permitirán, por un lado, que no se pierda el propósito de la reforma planteada y, por otro, cumplir con el propósito de las medidas fiscales que se implementarán como consecuencia del mencionado decreto.

Monreal señaló que el próximo 9 de septiembre será el plazo en el que el Ejecutivo proponga el paquete fiscal para 2022, el cual deberá contener ya los criterios en materia fiscal y económica.

Para cumplir con este propósito “presentaré ante la Comisión Permanente está iniciativa, que les he expuesto para que, en caso de contar con los acuerdos y consensos necesarios, se pueda convocar a las Cámaras a un periodo extraordinario para el jueves 29 o el viernes 30 de julio, a fin de discutir y, en su caso, aprobar este proyecto”.