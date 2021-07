INE le pone ‘candadito’ a AMLO con veda electoral por consulta para enjuiciar a expresidentes

A partir de hoy y hasta el 1 de agosto, cuando se lleve a cabo la consulta popular para enjuiciar a expresidentes, debe suspenderse todo tipo de propaganda gubernamental, de acuerdo con lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE).

Ante esto, sólo quedan permitidas las campañas de información de las autoridades electorales, las de servicios educativos.

Al ser cuestionado en la ‘mañanera’ sobre la consulta popular y esta veda electoral, el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que desconocía el tema.

“No sabía yo de eso, ¿a partir de cuándo? De la consulta yo no voy a hablar. (Los eventos en Guerrero) son reuniones cerradas, no abiertos. Es una reunión de evaluación”, dijo el mandatario en la ‘mañanera’.

Ante el inicio de la veda por la consulta popular, el presidente @lopezobrador_ aseguró que todos los eventos en su gira por Guerrero los llevará a cabo a puerta cerrada. pic.twitter.com/19hIio1ZOq — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) July 16, 2021

En ese sentido, López Obrador pondrá en una balanza que los eventos, que son parte de su ‘gira’ por la República, en diversos municipios de Guerrero no se transmitan por canales oficiales o redes sociales.

“La Ley Federal de Consulta Popular, aprobada por el Congreso de la Unión, establece que ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos”, señaló el organismo electoral en un comunicado.

El INE inició el la difusión de la campaña para el referéndum que se llevará a cabo el primer día de agosto.

En ella, el organismo invita a la ciudadanía a participar en la consulta con un ‘sí’ o ‘no’. En otro más, una mujer da a conocer la pregunta plasmada en la boleta, a la cual las y los mexicanos deberán responder con una afirmación o negación.