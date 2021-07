‘Por falsa percepción del fin del virus, hoy tenemos un repunte’, dice experto

El paso al color verde del semáforo, el avance de la vacunación y la cancelación de las conferencias vespertinas sobre COVID generaron la falsa percepción en la sociedad mexicana de que la pandemia ya había terminado; sin embargo, hoy el país vive una realidad distinta, como resultado del repunte de contagios, la aparición de nuevas variantes y la insuficiente inmunización.

Francisco Moreno, jefe del Servicio de Medicina Interna en el Centro Médico ABC, advirtió lo anterior durante el foro EF Meet Point Covid: ¿En verdad terminó el peligro de la pandemia? La carrera de las vacunas vs. las variantes, conducido por Sofía Villalobos.

“Ahorita estamos teniendo un repunte, el repunte quiere decir que llegaste a un punto donde de repente la curva toma otra dirección, estamos en él, que no lo quieran reconocer, ese es otro asunto. Uno de los factores pudiera ser que el virus se ha vuelto mucho más contagioso”, afirmó.

El experto dijo que tanto ciudadanos como autoridades deben estar conscientes de que no es momento de bajar la guardia y menos ahora que se requiere una mayor apertura de espacios.

“Cuando tú ves que ya estábamos teniendo mil 700, mil 800, y después tienes 4 mil, 5 mil, ayer (el miércoles) 6 mil nuevos casos, estás en un repunte; es ahorita cuando la tienes que frenar, porque es como la ola que ves de lejos y si tú no haces algo para esquivar la ola, la ola te va a revolcar”, indicó Moreno, responsable del programa COVID-19 en el Centro Médico ABC Observatorio.

Expuso que, ante la propagación de la variante Delta, países como Reino Unido han acelerado la aplicación de segundas dosis de las vacunas y México debe retomar el ejemplo. “Aparecen estas variantes que te cambian la manera de enfrentar la pandemia, ahora sabemos que tenemos que vacunarnos más rápido con las dos dosis”.

Sobre la vacuna Cansino, que se aplicó a personal docente, dijo que aún no se sabe cuál es su eficacia real, porque no se han entregado los resultados de la fase 3, tras año y medio. “A lo mejor los datos son muy buenos, pero si no los tenemos, no podemos tomar decisiones y creo que ya es hora que los investigadores abran la realidad y los resultados y, así sea que fue un error, dar el error, porque los errores aquí han costado cientos de miles de vidas humanas”, expresó.