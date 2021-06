Padres y madres en varios estados exigen medicamentos oncológicos para sus menores

Bajo la consigna ‘Queremos vivir’, padres y madres de familia, así como organizaciones civiles protestaron este miércoles en varias entidades por la falta de medicamentos oncológicos para niños con cáncer.

Con menores en las marchas, padres de familia se manifestaron para exigir que los gobiernos federal y estatales atiendan a los pequeños y pequeñas, pues los medicamentos y tratamientos en el sector privado son ‘incosteables’.

La asociación civil Nariz Roja convocó a través de sus redes sociales a la marcha. En Guerrero, alrededor de 50 padres protestaron frente al Instituto Estatal de Cancerología ubicado en Acapulco. Los tutores pidieron que sus hijos reciban las terapias con medicamentos oncológicos de calidad.

En el Puerto de Veracruz se exigieron medicamentos para quimioterapias y tratamientos. Los manifestantes dijeron que esta situación se ha agravado en los últimos meses, pero que el problema existe desde que el gobernador priista Javier Duarte diera agua en vez de quimioterapia a niños con cáncer.

En Oaxaca, madres y padres se reunieron en la parte externa del Hospital de la Niñez Oaxaqueña y exigieron al Insabi que no se les quite los medicamentos para dárselos a otras entidades. Algunos padres aseguraron que no hay desabasto, sin embargo, exigieron la compra de más medicamentos, ya que “no se vale que a ellos les quiten para dárselos a alguien más”.

En Puebla, los manifestantes bloquearon el paso a la altura del Hospital del Niño Poblano, en San Andrés Cholula. En tanto que otro grupo se dio cita en el Parque San José de la capital para protestar.

En Mérida, padres y madres protestaron en el Monumento a la Patria. Vestidos de negro, los tutores subieron las escalinatas en la avenida Paseo Montejo, y despegaron pancartas con las consignas ‘Porque los niños no pueden luchar solo contra el cáncer’ y ‘Necesitamos quimioterapias por favor’.

En Jalisco, Nariz Roja invitó a la población a formar un contingente que saliera del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara y se dirigiera hacia la Glorieta de la Minerva.