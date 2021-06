Tribunal deja sin materia impugnación de la FGR contra orden de aprehensión a García Cabeza de Vaca

Un tribunal declaró sin materia la impugnación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra la suspensión provisional otorgada al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para evitar su aprehensión.

Magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito resolvieron lo anterior debido a que Faustino Gutiérrez Pérez, titular del Juzgado Octavo de Distrito, ya realizó la audiencia donde concedió la protección de la justicia federal al político panista.

La FGR se había inconformado con la suspensión provisional que frenó la orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Está programado que el 22 de junio, el juez Gutiérrez Pérez resuelva respecto a la suspensión definitiva a García Cabeza de Vaca.

Por otra parte, Héctor Gastón Solórzano Valenzuela, titular del Juzgado Séptimo de Distrito, negó al gobernador la suspensión provisional contra el bloqueo de sus cuentas bancarias.

Determinó no otorgar la medida cautelar porque el apoderado legal de mandatario estatal no exhibió copia certificada del contrato de apertura de las cuentas, por lo que no aportó prueba idónea.

Será este viernes cuando decida si otorga o no la suspensión definitiva, luego de que no se realizó el pasado 10 de junio.