AMLO le dice no al ‘chapulineo’ de legisladores: ‘son libres, pero deben mantenerse fieles’

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó este miércoles enviar una iniciativa para detener el ‘chapulineo’ de legisladores; sin embargo, destacó que deben mantenerse fieles al pueblo.

En ese sentido, el mandatario sostuvo que los legisladores no representan a los partidos, sino al pueblo, por lo que deberán poner por delante el interés de la ciudadanía en lugar de los intereses políticos.

“Los legisladores son libres, no se les puede prohibir que cambien, pero lo recomendable es que actúen de manera consecuente a lo que ofrecieron en la campaña, que se mantengan fieles al pueblo”, dijo el mandatario en la ‘mañanera’.

En tanto, señaló que espera que en el Congreso se siga actuando con rectitud, integridad y con auténticos representantes del pueblo. Asimismo, agregó que antes la Cámara de Diputados “era un tianguis porque ahí se comerciaba todo”.

El martes, López Obrador anunció que enviará tres propuestas de reformas constitucionales al Congreso de la Unión, una de ellas es la electoral.

El presidente consideró que es necesario que exista una independencia real en los procesos electorales para que “no domine el conservadurismo”, por lo que es necesario que quienes coordinan los comicios sean “auténticos demócratas”.

En la misma, se buscaría reducir los costos de los procesos electorales, pues señaló que en México se realizan las elecciones más caras del mundo.

“Otra cuestión: ¿para qué tantos diputados? ¿Por qué no nada más se quedan los de mayoría, por qué no se quitan los 200 plurinominales? Pero esto no solo en la Cámara de Diputados, también en la de Senadores. Vamos a reformar la ley, la Constitución, para que haya democracia plena”, explicó.