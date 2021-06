¿AMLO le va a pedir consejos a Salinas? Sí, y es por este tema

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está “muy contento” ante los resultados de la elección intermedia, la más grande en la historia de México y celebrada el pasado domingo 6 de junio, que hasta podría seguir la recomendación de Carlos Salinas de Gortari.

Pero, ¿a qué se refiere?

El mandatario contó en su ‘mañanera’ que cuando el expresidente Enrique Peña Nieto ganó la presidencia en el año 2012, Salinas “estaba feliz”, tanto que hizo alusión a necesitar una cirugía plástica.

“Estoy muy contento, ya hasta le podría seguir la recomendación a Salinas, que cuando gana el presidente Peña, como a los dos o tres días entrevistan a Salinas y dice: me tengo que hacer una cirugía plástica para que se me quite esta risa. Pues estaba feliz”, comentó el titular del Ejecutivo.

Asimismo, señaló que él no puede decir eso; sin embargo, está contento porque se unieron todos (el bloque opositor, como él se refiere a la coalición PRI-PAN-PRD) y “el pueblo dijo no, seguimos con la transformación”, sostuvo.

López Obrador detalló cuáles fueron los resultados de la contienda electoral a la gubernatura, de acuerdo con datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares.

En ese sentido, destacó que Morena, el partido político que lo llevó al poder en 2018, ganó 11 de los 15 estados en los que se jugaron los cargos a gobernador o gobernadora.

“Todavía se habla de que nos frenaron, que no vamos a tener la mayoría en el Congreso, fíjense lo mal que nos fue. Tuvimos elecciones de gobernadores, el movimiento al pertenezco triunfó en 11 (estados), nos fue remal”, mencionó el presidente de México.