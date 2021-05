David: la llave para que la familia Monreal gobierne Zacatecas de nuevo

Nacido en Fresnillo, David Monreal, de 55 años, abanderado a la gubernatura de Zacatecas por la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde y Nueva Alianza, ha sido alcalde de su municipio natal, dos veces candidato a gobernador, funcionario del gobierno federal y es hermano del actual líder del Senado, Ricardo Monreal, quien ya fue gobernador de esa entidad, entre 1998 y 2004.

Antes de ser postulado por tercera ocasión como candidato a la gubernatura, David Monreal ocupó la Coordinación General de Ganadería de la Secretaría de Agricultura del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre 2018 y 2020, en cuya gestión la Auditoría Superior de la Federación encontró el desvío de 386 millones de pesos del programa Crédito Ganadero a la Palabra en el ejercicio 2019, mediante compras simuladas de ganado y un padrón de beneficiarios fantasma en el que aparecen 8 mil 500 productores, cuya información no es transparente ni confiable.

En 2016, cuando buscó por segunda ocasión ser gobernador de Zacatecas, David Monreal no entregó su reporte de gastos de precampaña y el Instituto Nacional Electoral canceló su registro como candidato; sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le devolvió la candidatura con el argumento de que sí presentó el documento, pero de manera extemporánea.

En aquella ocasión, David Monreal finalmente compitió, pero perdió la contienda contra el actual gobernador del PRI, Alejandro Tello Cristerna, tras una campaña en la que se dio a conocer un audio en el que se escucha al senador Ricardo Monreal cómo regaña a su hermano David por no hacer campaña:

“Yo estoy más preocupado que tú, a ti te vale, David. Te vas a dormir temprano, estás aislado, no estás al frente de nada. Me he estresado, David. No te localizan. Ya cámbiate a Zacatecas. Tú eres el candidato a gobernador, David. No puedes dejar de ir a las citas que ya tienes comprometidas. ¡N’hombre, David, estás en la comodidad total! No has dimensionado dónde estás. Te veo con todos los elementos para ganar y no te veo con ganas de ganar”, se escucha decir al mayor de los 14 hermanos que conforman la familia Monreal.

En el actual proceso electoral, la polémica ha rodeado de nueva cuenta la campaña de David Monreal, tras difundirse un video en el cual se le ve tocar los glúteos a Rocío Moreno, candidata de Morena en Juchipila, quien, posteriormente, en otro video salió en defensa del candidato: “Se daña mi integridad y la del licenciado David Monreal, no voy a permitir que me utilicen, no voy a permitir que nuevamente dañen el movimiento, el licenciado David Monreal es una persona respetuosa”.

El escándalo, de acuerdo con la encuesta de EL FINANCIERO, hizo caer seis puntos de las preferencias electorales al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, al pasar de 52 a 46; mientras que su más cercana competidora, la senadora con licencia Claudia Anaya, abanderada de la alianza Sí por Zacatecas, conformada por PAN, PRI y PRD, registra el 34 por ciento de la intención de voto.

La controversia no para ahí, porque cuando David Monreal fue presidente municipal de Fresnillo –cargo que actualmente ocupa su hermano Saúl y quien además busca la reelección–, la ASF identificó desvíos por más de 9 millones de pesos.