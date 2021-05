Beatriz Gutiérrez Müller se vacuna contra el COVID; recibe primera dosis de Pfizer

Beatriz Gutiérrez Müller, investigadora y periodista, se vacunó esta mañana en la escuela primaria Benito Juárez, una de las sedes para la inmunización de COVID-19 en la alcaldía Cuauhtémoc.

A través de Facebook e Instagram Gutiérrez Müller compartió que recibió la primera dosis de la vacuna Pfizer y comentó que en 40 minutos estuvo listo el proceso. Se mostró contenta con la organización y logística de la sede.

‘‘¡Por fin! Con mucho gusto asistí a la primaria ‘Benito Juárez’ a ser vacunada. Muy buena organización, no me tomó más de 40 minutos y los que me rodeaban compartían conmigo alegría, regocijo y expectativa. A seguir luchando por la vida’', posteó en sus redes.





Andrés Manuel López Obrador, su marido, enfermó de COVID-19 en enero y recibió el 20 de abril la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca.

El programa de vacunación contempla para las próximas semanas la vacunación del personas educativo en todos los niveles, en el sector público y privado.

También se anunció este martes el inicio de la vacunación a mujeres embarazadas.

La Ciudad de México permanece en semáforo amarillo.