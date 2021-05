‘Serán las elecciones más polarizadas’

WASHINGTON, DC.- Morena aparece como favorita en nueve de las 15 gubernaturas en disputa, pues se ha fortalecido en el sur del país, pero ha visto erosionado su apoyo en varios segmentos del electorado, por lo que el escenario más probable es que no mantenga una supermayoría sino una mayoría legislativa, en lo que serán unas de las elecciones más polarizadas en la historia de México.

En un foro organizado por Woodrow Wilson Center (WWC) de Washington, el profesor de ciencias políticas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y director de Opinión Pública de EL FINANCIERO, Alejandro Moreno, agregó, sin embargo, que las elecciones ocurren en un contexto fluido, donde las cosas están cambiando rápidamente y se desconoce el impacto que podrían tener factores recientes, como el accidente en el Metro capitalino.

“Lo que realmente está en juego es el proyecto transformador del presidente López Obrador, basado en las probabilidades de que su partido y sus aliados logren una mayoría legislativa y qué características tendrá esa mayoría”, dijo en el evento virtual, organizado por el Instituto México del WWC.

Geográficamente, Moreno indicó que el partido gobernante se ha fortalecido en el sur y sureste del país, pero muestra debilidad nuevamente en el norte de México, como ocurrió en las elecciones de 2006. De la misma forma, ha ganado apoyo entre los votantes de mayor edad, pero lo ha perdido entre los jóvenes.

En su turno, la politóloga Denise Dresser anticipó que Morena saldrá de las elecciones con una mayoría legislativa pero no logrará retener la supermayoría. “La oposición no tiene proyecto, su único proyecto es frenar a López Obrador y eso no atrae muchos votos”, señaló.

En coincidencia, la también politóloga Guadalupe Correa sostuvo que dos razones por la cuales Morena no retendrá la supermayoría, es porque la oposición decidió integrarse en una coalición y por la selección de candidatos.

Aunque Moreno coincidió en que el escenario más probable es que Morena no retenga la supermayoría, sostuvo que la predicción no es fácil “porque las cosas están cambiando rápidamente en México en vísperas de las elecciones, y las encuestas nacionales no captan con precisión lo que ocurre a nivel local”.

Pero en todo caso sostuvo que se trata de una de las elecciones más polarizadas en la historia de México, aunque acotó que la polarización no necesariamente debe ser vista como un fenómeno negativo, “es que de alguna manera permite a los actores políticos expresar sus diferencias y tratar de entenderlas, en lugar de mantenerlas suprimidas”.