Partidos proponen frenar uso de combustóleo, durante debate del INE

Representantes de los principales partidos políticos tundieron a Morena con sus propuestas contrarias a la protección al medio ambiente al impulsar proyectos transexenales como la refinería en Dos Bocas, Tabasco y el Tren Maya, así como focalizar la producción de energía a base de combustóleo, durante su participación en el tercer debate de plataformas organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Necesitamos dejar de consumir el combustóleo. Ese sí el más contaminante del mundo, no como Sembrando Vida, mienten, no es el programa más grande del mundo… Es la normativa internacional, ya no lo pueden vender y lamentamos muchísimo que hayan reconvertido las plantas de la Comisión Federal de Electricidad para quemar este veneno que afecta no solamente a la salud humana sino también a la salud de los ecosistemas.

“Vamos por detener estos proyectos faraónicos perversos (Dos Bocas, Tabasco y el Tren Maya), donde en 2021, les destinaron 106 mil millones de pesos. El Tren Maya no es costeable económicamente menos ambientalmente, pasa por reservas. La refinería está asentada en una zona de alto riesgo, lo dice el atlas de Tabasco”, expresó Silvia Garza Galván, diputada por el PAN.

Miguel Ángel Rojas, representante del PRD, indicó que el sol azteca no permitirá el uso de combustóleo en la política energética, porque implica un ecocidio.

Carolina Viggiano, secretaria general del PRI, criticó que Morena, siendo un partido de izquierda, no defienda el medio ambiente, y al contrario actúe con populismo al respecto. Sobre el programa Sembrando Vida, cuestionó dónde quedaron los 400 millones de pesos del programa que la Secretaría de Bienestar no acreditó.

Verónica Delgadillo, diputada con licencia por Movimiento Ciudadano, agregó que Morena, junto con su “aliado palero” PVEM, ven la protección ambiental sólo “pensando en arbolitos”, y cuestionó a PAN y PRI cuando éstos han llevado al país a una crisis en materia de cambio climático.

En su defensa, Viridiana Hernández, representante de Morena en el organismo electoral de Nuevo León, aseguró que Sembrando Vida es la acción de reforestación más grande del mundo, y si tanto critican los proyectos transexenales de la actual administración es porque en lugar de refinería, “el prian sólo construyó una barda”, intentó vender Pemex y no pudo, y están en contra del Tren Maya porque creen que la gente del sureste no merece atención.

Además de Sembrando Vida, la morenista indicó que como parte de las propuestas se continuará con el impulso del programa Precios de Garantía que apoya la cosecha de granos.

Benjamín Robles, diputado del PT, también defendió a Sembrando Vida, y agregó que el partido buscará reformas penales para quien no respete el medio ambiente, aunque no especificó cuáles.

En propuestas, los representantes del PAN y PRD coincidieron en aplicar impuestos a acciones que afecten el medio ambiente.

El blanquiazul también se pronunció por dar marcha atrás a la reforma a la ley de la industria eléctrica; sobre esa misma Alejandro Carabias, secretario general del PVEM en Guerrero, planteó una revisión, en específico, “para darle impulso a proyectos de generación distribuida en comunidades alejadas, con el desarrollo de cooperativas sociales, para que se tenga un sistema de energía que no esté dependiendo de grandes plantas de generación eléctrica que causan impacto ambiental significativo”.

Los partidos también coincidieron en dar más presupuesto al rubro, entre ellos Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario.