Y va de subida de nuevo: ya son 16 entidades con incremento de casos de COVID en México

La Secretaría de Salud dio a conocer que, hasta el momento, 16 entidades de México han presentado un crecimiento en su curva epidémica de casos estimados de coronavirus.

“Lo que estamos viendo es un cambio en la tendencia descendente. ¿Esto significa una alarma? (…) No. En este momento, todavía no, pero no deja de ser una señal”, comentó, al respecto, José luís Alomía, director general de Epidemiología.

“No necesitamos llegar a un punto en donde la curva tenga un crecimiento exponencial (…) para entonces recién decir ‘cuidado, hay un problema’”, continuó.

Dichas demarcaciones son Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala.

Dicha dependencia manifestó que ya son 214 mil 95 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 en el país.

Mientras tanto, los casos activos estimados de la enfermedad COVID-19 aumentaron a 27 mil 408.

La hipertensión, la obesidad y la diabetes son, respectivamente, los primeros tres padecimientos asociados a los decesos por coronavirus.