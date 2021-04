Van de nuevo diputados en busca del desafuero del fiscal de Morelos

Luego de que había sido declarado “improcedente” por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, el pleno del Palacio Legislativo ordenó este martes revisar de nuevo el proceso de desafuero del fiscal general de Justicia de Morelos, Uriel Carmona Gándara.

Con 260 votos a favor, 40 en contra y 9 abstenciones se avaló revocar el acuerdo aprobado por la Sección Instructora el 12 de marzo de 2021, por el que se suspende la tramitación del procedimiento de Declaración de Procedencia en el expediente SI/LXIV/DP/02/2020.

Por un acuerdo de la Junta de Coordinación Política se ordenó que el caso sea devuelto a la Sección Instructora para que analice y se pronuncie respecto de si el Fiscal General del Estado de Morelos -nombrado en tiempos del gobierno estatal del ex perredista Graco Ramírez Abreu, recordó la oposición- está revestido de fuero constitucional o no, se explicó.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Suri Riancho, del PRI, también explicó que “la Presidencia de la Mesa Directiva desea expresar, para efecto de que conste en el acta de la sesión, su petición a la Sección Instructora de esta Cámara de Diputados para que atienda los resolutivos contenidos en la sentencia IN5/2021 y para que no se exceda a lo ordenado en dicha resolución”.

El presidente de la Sección Instructora, el diputado Pablo Gómez Álvarez, de Morena, puntualizó que la propuesta de la Junta de Coordinación Política “es para subsanar un error evidente”.

Precisó que “el amparo que la juez cuarta del estado de Morelos pronunció en términos de suspensión definitiva no deja las cosas en el momento en que estaban; al contrario, dice que tiene que proseguir y la Sección Instructora había resuelto suspenderlas”.

Expuso que “la Sección Instructora se equivocó en el análisis de la resolución incidental y es lo que vamos a superar, un error que no puede superar la misma Sección porque no es el órgano superior de sí mismo”.

“Es falso que el pleno de la Cámara de Diputados no pueda ver algo relacionado con este asunto -como lo reclamó la oposición-, más que si hay convocatoria a jurado de procedencia; la misma ley dice que para resolver que no procede la acusación, porque no es una persona idónea, que a propuesta de la Sección tiene que resolver eso el pleno”, dijo.