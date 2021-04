Caso Salgado Macedonio: TEPJF perfila solicitar al INE que se analice de nuevo sanción en su contra

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) perfila solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) que se analice de nuevo el caso de Félix Salgado Macedonio, legislador con licencia a quien le fue retirada la candidatura al gobierno de Guerrero por el partido Morena.

Lo anterior, de acuerdo con la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que contempla devolver al INE el proyecto para que individualice cada caso de todos los candidatos de Guerrero de Morena, que fueron sancionados por no presentar el informe de fiscalización, entre ellos, Salgado Macedonio.

“En el caso, no existe presentación extemporánea, pues los informes que presentaron MORENA y sus precandidatos se realizaron después de que fuera viable su revisión o verificación, de manera que las faltas que cometieron tanto MORENA como sus precandidatos fue la no presentación del informe y no así la presentación extemporánea de los informes”, señala el documento.

“En tal virtud, deberá i) distinguirse entre la omisión de presentar el informe de ingresos y gastos de precampaña, y la presentación extemporánea del mismo”, agrega Rodríguez Mondragón en su ponencia.

Salgado Macedonio ha sido alcalde de Acapulco. Su candidatura al gobierno de Guerrero ha generado polémica y repudio debido a que pesan acusaciones de violación en su contra.