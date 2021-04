‘Ayúdenme, por favor’: adulta mayor aprovecha vacunación contra COVID para denunciar maltrato

“Ayúdenme, por favor, que estoy secuestrada por mi hija y su esposo”, es el dramático mensaje que Carolampia, una mujer de 85 años, escribió en un papel, mismo qué entregó al enfermero que la vacunó contra el COVID-19.

La anciana se veía desesperara y pidió auxilio cuando sintió que sus presuntos victimarios estaban lejos. Al estar bajo resguardo de la policía, la mujer manifestó su alivio por que la salvaron de una vida de maltrato.

Y es que en el papel detalló: “tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni en la puerta de la casa me ¿dejarán? Les pido que me saquen de aquí por favor”.

La mujer, incluso, identificó a su hija cómo Laura Gámez Díaz y a su yerno cómo Ramón Sanchez Gómez, y los señaló frente a la policía como las mismas personas que la maltrataban.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, fueron elementos adscritos a la Policía Auxiliar quienes auxiliaron a la mujer y detuvieron a la pareja.

Señaló que los hechos se desarrollaron la tarde del domingo pasado en el Centro de Vacunación establecido en la escuela Vocacional Número 7, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ubicado en la avenida Ermita Iztapalapa, colonia Santa María Aztahuacán, alcaldía Iztapalapa.

Personal del área jurídica de la alcaldía dijo a los oficiales que la ciudadana acudió en compañía de una pareja al sitio donde recibiría la vacuna.

Detallaron que entró sola al centro de vacunación y cuando la iban a inocular entregó una nota al enfermero que le aplicó la inyección.

Al ser entrevistada, la mujer reiteró que la pareja la encerraban en su domicilio y la tenían en condiciones deplorables, además de sufrir humillaciones, por lo que solicitó ayuda.

El encargado llamó a los oficiales de la SSC y presentó la evidencia que la mujer entregó, por lo que en ese momento de manera inmediata, la resguardaron y llevaron a un lugar seguro, donde se dará seguimiento a su caso.

En tanto, Laura de 39 años, identificada como hija de la denunciante, y Ramón, de 59 años fueron detenidos y presentados ante el agente del Ministerio Público donde este lunes podría definirse su situación jurídica.