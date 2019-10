17 de octubre, aquel jueves que Culiacán (y México) no olvidarán

La tarde del jueves quedará en la memoria de los habitantes de Culiacán, la capital de Sinaloa. En esos recuerdos estarán el sonido de las balaceras que llenaron el aire de la ciudad y el olor de los tráileres y camiones quemados que sirvieron para bloquear algunas calles.

Eran como las 3 de la tarde tiempo local, (4 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México), cuando los disparos empezaron a escucharse en las calles. Usuarios en redes sociales postearon videos en donde la población corría a refugiarse al lugar más cercano ante ráfagas de tiros que no se sabia de dónde salían, pero que había la certeza de que eran cerca.

En las calles, algunos automovilistas optaron por bajarse un momento de sus vehículos y utilizarlos como una especie de barrera ante el miedo provocado por el sonido de las balas.

Las autoridades desplegaron unidades a la zona de Tres Ríos, que fue la que registró el mayor número de enfrentamientos entre elementos de las fuerzas del orden y comandos armados.

Así es como se realiza el despliegue de elementos de seguridad en Culiacán, luego de haberse registrado una balacera y bloqueos en la zona.



Ante este despliegue, otros videos mostraban cómo miembros de comando armados se apostaban en las calles, mientras que más de estas unidades hacían rondines en las calles de Culiacán.

A pesar de la violencia que se vivía en la capital sinaloense, el vacío de información oficial por parte de las autoridades seguía sin ser llenado, por lo que las redes sociales también sirvieron para intercambiar y discutir los primeros rumores sobre por qué Culiacán estaba bajo fuego.

Un hombre apareció en estas conversaciones: Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Los rumores apuntaban a que uno de sus hijos había sido aprehendido, precisamente en la zona de Tres Ríos, incluso los había sobre que uno de sus hijos había sido abatido por fuerzas federales.

La información extraoficial le puso nombre a los vástagos del ‘Chapo’ presuntamente involucrados: Ovidio e Iván Archivaldo Guzmán López, hijos que el narcotraficante tuvo con su segunda esposa, Griselda López Pérez, según información del medio Ríodoce.

La información que circuló después afirmaba que Ovidio Guzmán había sido aprehendido al norte de la ciudad por elementos del Ejército.

Pero las autoridades seguían sin confirmar de manera oficial ningún dato. En su lugar, el gobernador de Sinaloa, Quirino Díaz, pidió a los habitantes de Culiacán resguardarse en lo que las fuerzas federales trataban de controlar la situación.

“El llamado a la población en estos momentos es a mantener la calma, a no salir a las calles y a estar muy pendientes de avisos oficiales sobre la evolución de estos acontecimientos”, publicó en su cuenta de Twitter.

Minutos después también se conocería de la fuga de un grupo de reos del penal de Aguaruto, en Culiacán.

El secretario de Seguridad de Sinaloa, Cristobal Castañeda, señaló que entre 20 y 30 presos escaparon de la cárcel y que cuatro de ellos habían sido recapturados. En un principio, el funcionario dijo que dos custodios habían muerto en el intercambio de disparos que se registró en el lugar.

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador fue abordado sobre los enfrentamientos en Culiacán, tras su llegada a Oaxaca, contestó que un informe del gabinete de Seguridad –formado por las secretarías de Seguridad, de la Defensa Nacional y Marina– se daría más tarde.

"Les van a informar más tarde, lo va a hacer el Gabinete de Seguridad, están reunidos y ellos van a informar más tarde", dijo.

Y el reporte llegó. A las 18:30 horas, tiempo de Culiacán, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que una patrulla integrada por elementos de la Guardia Nacional y de la Secetaría de la Defensa Nacional estaban realizando un “recorrido de rutina” en un fraccionamiento cuando fueron agredidos desde una vivienda.

Los elementos repelieron el ataque y tomaron control del sitio, aseguró el secretario. Dentro de este, se encontraba Ovidio Guzmán López, hijo del ‘Chapo’ Guzmán.

“Lo anterior generó que varios grupos de la delincuencia organizada rodearan la vivienda con una fuerza mayor", explicó.

Durazo reconoció que esta acción fue el origen de los distintos ataques registrados en la tarde del jueves en Culiacán.

Sin embargo, una frase del secretario desató una serie de interpretaciones sobre quiénes tenían la custodia del hijo del ‘Chapo’ Guzmán.

“Con el propósito de salvaguardar el bien superior y la tranquilidad de la sociedad culiacanense, los funcionarios del gabinete de seguridad acordamos suspender dichas acciones”, agregó.

Entonces, ¿dónde estaba Ovidio Guzmán en ese momento? Minutos después del informe, Durazo dijo a la agencia Reuters que las fuerzas federales lo habían dejado en libertad.

José Luis Meza, uno de los abogados del ‘Chapo’ Guzmán en México, declaró que la familia de Ovidio Guzmán le había confirmado que este estaba libre.

"A mí me llamaron y me dijeron que Ovidio se había comunicado por la noche y qué el mismo comentó que no estaba desaparecido ni detenido y que se encontraba bien de salud", dijo en entrevista telefónica con El Financiero.

En su ‘mañanera’ del viernes, el presidente López Obrador respaldó la información dada por el secretario de Seguridad y agregó que la medida contó con su respaldo.

“Se decidió proteger la vida de las personas y yo estuve de acuerdo con eso porque no se trata de masacres, eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas”, dijo.

El presidente también reveló que el “recorrido de rutina”, al que había hecho referencia Durazo un día antes, en realidad fue un operativo de captura en contra de Guzmán López, sobre quien existe una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.

El operativo, reconoció Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, tuvo una planeación deficiente y los elementos que participaron en este actuaron lo iniciaron de manera apresurada.

El general detalló que el grupo encargado de aprehender a Ovidio Guzmán decidió aproximarse a la vivienda donde se encontraban el hijo del ‘Chapo’ Guzmán sin la orden de cateo correspondiente.

Fue precisamente en la espera de esa orden cuando los elementos fueron agredidos desde el domicilio donde se encontraba Guzmán López.

El saldo por la violencia desatada en Culiacán durante el jueves es de ocho muertos, incluyendo un elemento de la Guardia Nacional, y 16 heridos, agregó el general.

Y Ovidio Guzmán está libre.