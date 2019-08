11 policías han sido vinculados a proceso por violaciones durante este Gobierno: Godoy

La procuradora capitalina, Ernestina Godoy, dio a conocer este miércoles que en lo que va de la administración de la Ciudad de México, alrededor de once policías han sido vinculados a proceso por acusaciones de violación.

“Tenemos varios y en prácticamente todos los que se han presentado, todos se han vinculado a proceso, tenemos arriba de... deben ser once policías de la SSC, porque son policías auxiliares o policías bancarios”, dijo.

Entrevistada al terminar el Diálogo Cero Impunidad y Justicia Absoluta para las Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia, la titular de la Procuraduría General de Justicia señaló que el Gobierno capitalino ha actuado ante las denuncias, y que son casos que se investigan, “mal haríamos con que solapáramos, no lo vamos a hacer”, añadió.

Además, refirió que en el caso de la presunta violación a una adolescente por cuatro policías en Azcapotzalco, la Procuraduría capitalina ya suspendió a seis elementos, además de que ha obtenido la declaración de diez policías.

En ese caso, la víctima acudió ante la Fiscalía de Delitos Sexuales para denunciar la violación y colaboró con las autoridades en las primeras investigaciones; sin embargo, desistió de continuar luego de que información de su caso y sus datos personales fueran "filtrados" a la prensa.

Al respecto, la funcionaria señaló que ya se ha sancionado a un servidor público por la difusión de los datos de la víctima; no obstante, se mantienen carpetas abiertas sobre ello.

“Nosotros estamos en contra de las filtraciones y las estamos investigando todas, todas las que hemos tenido las tenemos en carpetas, han ido avanzando, en algunos casos estuvimos muy cerca. Ya hubo una sanción”, añadió.

"Vámonos respetando", dice Godoy

Ante las protestas violentas de algunas mujeres en contra de los casos de violaciones de policías, la procuradora aseguró que la administración de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México se ha enfocado en erradicar la violencia, por lo que pidió respeto al trabajo del Gobierno capitalino.

“No vamos a permitir la impunidad de persona alguna, no vamos a criminalizar la protesta social, pero no vamos a permitir la violencia y la impunidad que se infiltra muchas veces entre nosotras. Si queremos un trato justo para todas y todos vámonos respetando y vamos respetando todos los derechos de las mujeres”, dijo.

Durante su participación en el evento, Godoy Ramos invitó a todos los grupos a sumarse, con el liderazgo de la jefa de Gobierno, para buscar una estrategia que permita la erradicación de la violencia, pero desde la cultura de la paz.

“Promoveremos juntas la cultura de la paz, teniendo como objetivo la erradicación, la cero tolerancia de la violencia contra las mujeres”, añadió.

La procuradora capitalina anunció que se realizarán mesas de diálogo para lograr dos acciones específicas: un plan de atención a la violencia feminicida y el programa de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

“Más allá de lo que ya se está haciendo desde las distintas instancias de Gobierno, desde las propuestas y las acciones que marca la jefa de Gobierno, me parece que estas dos acciones tenemos que construirlas”, sostuvo.