10 temas 'espinosos' del Gobierno de AMLO rumo a su Segundo Informe

El segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dado de qué hablar en diferentes ámbitos. En materia de salud, por ejemplo, este 2020 será recordado por el alto número de fallecimientos y de casos que ha dejado la pandemia de coronavirus (COVID-19), así como por el desabasto de medicamentos para niños con cáncer. La caída de la economía y los señalamientos de corrupción de personas cercanas al presidente también quedarán para el recuerdo.

1. Las cifras de la pandemia

Un hecho que sin duda ha marcado este año es la pandemia de coronavirus, que en el país ha dejado, de acuerdo con cifras oficiales del lunes, 599 mil 560 casos confirmados y 64 mil 414 muertos.

Al principio de la epidemia, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, estimaba que esta dejaría de seis mil personas muertas en el país, una cifra que fue ajustando hasta afirmar, el 4 de junio pasado, que en un “escenario muy catastrófico” se rebasarían los 60 mil fallecimientos, lo cual ya sucedió.

Tras estas cifras, López-Gatell, el funcionario encargado de la comunicación y, junto con otros, de la estrategia para contenerla ha recibido fuertes críticas por parte de analistas, gobernadores y ciudadanos.

Además del manejo de la pandemia, AMLO ha recibido críticas por el desabasto de medicamentos. A inicios de este 2020, se hizo público el desabasto de medicamentos para tratar el cáncer en hospitales públicos infantiles.

Desesperados, padres de familia cuyos hijos eran atendidos en dicho hospital encabezaron bloqueos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para exigir el abasto de este fármaco.

2. Economía en picada

La pandemia de COVID-19, que obligó a detener diversas actividades productivas y comerciales, ha golpeado fuertemente la economía del país, cuyo manejo ha sido fuertemente criticado por empresarios y analistas.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), publicadas el 26 de agosto, el Producto Interno Bruto (PIB) de México se contrajo 18.7 por ciento anual en el segundo trimestre de este año.

La cifra representa la peor caída en la historia para la economía del país, cuyas afectaciones en los que va del año fueron muy considerables en abril y mayo, los dos meses completos de paro de actividades no esenciales y generalización de las medidas de confinamiento en el país debido a la pandemia.

Te puede interesar:

La peor caída de la economía mexicana en la historia queda en -18.7%

3. Reunión oficial con Trump

El presidente se reunió de manera oficial con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Washington el 7 y el 8 de julio. La visita fue cuestionada por especialistas y parte de la sociedad, que recordaban los comentarios xenófobicos hechos por el mandatario estadounidense contra los mexicanos.

Expertos advertían de las posibilidades de perder la presidencia de Trump y que, de ganar los demócratas, no verían con buenos ojos esta visita del mandatario mexicano.

La reunión de López Obrador y Trump terminó con una cena a la que asistieron empresarios de ambos países.

4. Presunto financiamiento ilícito a Pío López Obrador

El pasado jueves 20 de agosto, se dieron a conocer dos videos que mostraban a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel, recibiendo paquetes de dinero de un operador político estatal en 2015, tres años antes de la elección presidencial.

Dicho operador político es David León, director hasta julio de este año de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), quien dijo que estos materiales datan de 2015, cuando desempeñaba dicha función en el Gobierno de Chiapas, encabezado en entonces por Manuel Velasco.

Esta situación ha sido señalada como un caso de financiamiento ilícito, que el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció el jueves pasado que investigará.

Te puede interesar:

Esto es lo que sabemos sobre los videos donde aparece David León (y lo que AMLO dijo al respecto)

5. Violencia contra las mujeres

Durante la cuarentena de la pandemia por coronavirus, el presidente llegó a hacer declaraciones en las que minimizaba que la violencia contra las mujeres había aumentado durante ese periodo.

"En el caso de la violencia en general y la violencia contra las mujeres no hemos nosotros advertido un incremento (...) En México tenemos una cultura de mucha fraternidad en la familia", afirmó el 6 de mayo.

Sin embargo, cifras oficiales y de asociaciones civiles consignaron un aumento de este tipo de violencia durante la cuarentena.

Este hecho desencadenó protestas por parte de grupos feministas.

6. Rechazo al cubrebocas

En distintas ocasiones, el mandatario federal se ha rehusado públicamente a usar este artículo.

"A mí tanto el doctor (Jorge) Alcocer como el doctor Hugo López-Gatell me han dicho que no necesito el cubrebocas si mantengo la sana distancia (...) No quiero entrar en polémica sobre este tema. Si se considerara que con esto se ayuda, entonces lo haría, desde luego. Pero no es un asunto que esté, ahora sí, que científicamente demostrado", declaró el 24 de julio.

Únicamente en dos ocasiones el presidente ha sido visto con cubrebocas: el 7 de julio pasado, en el vuelo que tomó hacia Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump, y el 4 de agosto, que tuvo un encuentro con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz.

Te puede interesar:

Y pasó otra vez: AMLO vuelve a usar cubrebocas, ahora al reunirse con gobernador de Sinaloa

7. Compra de ventiladores al hijo de Bartlett

El 1 de mayo se dio a conocer que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) compró 20 ventiladores para pacientes de COVID-19 en 1.5 millones de pesos cada uno a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La compra a sobreprecio de ventiladores por parte del IMSS Hidalgo, cuyo total era de 30 millones de pesos, fu cancelada tras la polémica que causó la licitación.

Finalmente, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó e impuso multas millonarias a la empresa Cyber Robotics Solutions.

8. Saludo a la mamá de 'El Chapo'

López Obrador tuvo un encuentro con la madre de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, María Consuelo Loera Pérez, tras acudir a un evento de supervisión de obra en Badiraguato el 29 de marzo pasado.

En dicho encuentro, el mandatario federal saludó a Loera Pérez y le confirmó que recibió su carta, lo que generó polémica debido a que se trata de la madre de quien fuera uno de los delincuentes más buscados del mundo y el narcotraficante mexicano más peligroso.

En dicho documento, la mujer le pidió que la ayudara a gestionar un permiso con el Gobierno estadounidense que le permitiera viajar para ver a su hijo, quien está preso en una cárcel de Estados Unidos, purgando cadena perpetua.

Te puede interesar

Volvería a saludar a la mamá del 'Chapo', responde AMLO a crítica de Calderón

9. El extraño caso del documento de la BOA

En agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que existía una estrategia creada por la oposición a su Gobierno que buscaría debilitar a Morena en las próximas elecciones federales de 2021.

El área de comunicación de la Presidencia de la República, a cargo de Jesús Ramírez, presentó un presunto documento que prueba la presunta formación de un presunto Bloque Opositor Amplio (BOA) que también busca que López Obrador pierda en la consulta por la revocación de mandato en 2022.

La lista de los conspiradores incluye desde fondos de inversión de Wall Street hasta Consejeros Electorales, Magistrados, Medios, expresidentes y gobernadores.

10. Rifa del avión presidencial

El 17 de enero, López Obrador, quien se transporta en vuelos comerciales, propuso rifar el avión presidencial en seis millones de cachitos de la Lotería Nacional. La proposición generó gran revuelo en redes sociales y en medios de comunicación.

Después de la polémica que generó dicho planteamiento, el gGobierno federal decidió llevar a cabo un sorteo "equivalente al Avión Presidencial", a través del cual se otorgarán cien premios de 20 millones de pesos.

El sorteo se llevará a cabo el martes 15 de septiembre; con lo que se obtenga de él, se comprará equipamiento para hospitales, con valor de dos mil 500 millones de pesos.

De acuerdo con el último corte presentado por la Lotería Nacional, hasta julio se habían vendido un millón 530 mil 800 'cachitos' para el sorteo del valor de la aeronave, es decir, el 25.51 por ciento del total.