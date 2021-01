10 frases de AMLO y Ebrard sobre la exoneración de Cienfuegos

La exoneración de la Fiscalía General de la República (FGR) al general Salvador Cienfuegos dominó la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de este viernes.

La dependencia decidió no ejercer acción penal en contra de quien encabezara la Secretaría de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, esto tras considerar el conjunto de pruebas enviadas por Estados Unidos, la defensa del exfuncionario y el trabajo del Ministerio Público.

La administración de Donald Trump acusó a Cienfuegos de ser un delincuente peligroso, al servicio del crimen organizado y con una red de protección al más alto nivel.

Por ello, tanto el mandatario como el canciller Marcelo Ebrard fueron cuestionados sobre la posición del Gobierno al respecto. Aquí te dejamos 10 frases dichas en Palacio Nacional:

López Obrador:

1. "Es una decisión que toma la Fiscalía, pero que el Gobierno que represento secunda, es decir, avala, respalda, porque nosotros sostenemos que debe de terminarse la impunidad, desde luego la corrupción, pero también que no pueden haber represalias, venganzas, y que no se pueden inventar delitos".

2. "La Fiscalía resuelve que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas, por la DEA".

3. "Le puedo decir al pueblo de México que tenemos que procurar que haya justicia, pero no podemos actuar de manera arbitraria, no podemos ser injustos, justicia es aunque parezca redundante, lo justo, lo que se apega a la verdad.

4. "Veo es muy poco profesionalismo (de la DEA), se actuó muy a la ligera a pesar de que como dice la Fiscalía empezaron a actuar desde 2013. Para lo que entregaron pues no fue un buen trabajo, lo que hicieron no tiene sustento, no hay materia"

5. "He dado instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores para que hoy mismo o lo más pronto posible se ponga a disposición todo el expediente que nos envió el Gobierno de Estados Unidos, completo, para que pueda ser consultado revisado por quien lo desee".

6. "Creo que el Gobierno de Estados Unidos entiende que tenemos que actuar así (sobre la publicación del expediente). Ellos sabían que nosotros estábamos llevando a cabo esta investigación".

7. "¿Por qué fue hasta las vísperas de la elección (que se dio la detención de Cienfuegos)? ¿Cuál era el mensaje? ¿De parte de quién?".

Ebrard

1. "¿Eso es lo que el Gobierno hace? Pues un Gobierno que está seguro de lo que está haciendo, un Gobierno íntegro. Y esa integridad, ¿qué le va a dar a México? Respeto" (Sobre la publicación del expediente enviado por EU).

2. "No es que no se haya hecho nada, es que sí se hizo. ¿Para que haya credibilidad tiene que haber una condena? No. ¿Qué dijo el presidente? Vamos a investigar lo que nos mandaron y vamos a llegar a una conclusión, la que sea".

3. "En México ni siquiera habrían podido detener a Cienfuegos (con las pruebas presentadas por EU) de acuerdo con la ley vigente".

