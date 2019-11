1 año de AMLO: polarización, incongruencia, mentiras y manipulación

1 año de un presidente sin formas y sin fondos.

1 año de decirle al pueblo que no se roba, no se miente ni se traiciona, que se combate la corrupción y se cumplen las promesas de campaña, pero las cosas siguen igual.

1 año de escuchar todos los días mensajes polarizantes donde todos somos enemigos del presidente y por eso no merecemos ser escuchados.

1 año de usar el discurso como mejor manera de defender su incompetencia o malas decisiones.

1 año de decirle a los mexicanos que no importa lo que vean, escuchen o analicen, sólo él tiene la razón.

1 año de intolerancia, puede ser que una que otra buena voluntad, pero de cero intenciones para construir en la diferencia. Sólo él puede “salvar al pueblo”

1 año de estarnos preguntado ¿quién es López Obrador? ¿El hombre reaccionario y radical del 2006? ¿O el AMLO del 2012 que hablaba de una ‘república amorosa’, pero que nadie creyó porque era una faceta incongruente con su historia?

O quizá es este presidente que una vez que ganó se mostró como realmente es: un señor intolerante, amante de la historia que él mismo se ha construido. ¿Estamos en el nacimiento del instinto de un dictador?

2019

A lo largo del año observamos distintos hechos que nos han traído consecuencias a todas y todos los mexicanos. Muchos de ellos ejecutados sin razón o guiados por el cumplimiento de una premisa ideológica, sin metodología, sin factibilidad.

Pero con la firme convicción de que se van a hacer por capricho presidencial.

En resumen, podemos decir que este primer año ha sido el año de las incongruencias, la negación y de la dominación discursiva. El año de la polarización.

Le compartiré aquí momentos que considero pertinente recordemos:

1. ¡El primer error monumental! Algo que le heló la sangre a quienes hemos trabajado por mejorar la educación fue su primer acto de gobierno: derogar la Reforma Educativa. Que nadie recuerde lo único bueno que había dejado Peña, que ganen los sindicatos y que se jodan los niños y su futuro educativo.

2. En diciembre de 2018 tuvimos la muerte de la primera gobernadora emanada del PAN, Martha Erika Alonso y la del senador, Rafael Moreno Valle. Y hoy, 11 meses después, no sabemos por qué se desplomó su helicóptero, ni por qué no asistió AMLO a rendir honores a la jefa de Ejecutivo local. No sabemos si su ego o intención de proteger su imagen pudo más que su deber ético. Lo que sabemos es que no estuvo a la altura.

Nos mataron a una gobernadora, a una mujer de lucha y que representaba un obstáculo electoral para el Gobierno. En Puebla las cosas no iban a ser sencillas para la 4T.

3. Nos pasamos a mayo. ¿Te acuerdas que en campaña López Obrador andaba por ahí gritando a los cuatro vientos que los migrantes eran bienvenidos? Pues, ¿qué crees? ¡Que le tomaron la palabra! Y fue tal el flujo de gente entrando por nuestra frontera sur que Estados Unidos amenazó con imponernos aranceles; otra vez la gente expuesta por las malas decisiones.

Fue tal el nivel de la amenaza que vimos al otrora brillante canciller, Marcelo Ebrard, arreglar la situación, dando un magnífico brinco discursivo y cambiando 100 por ciento la postura del país. Utilizando a la Guardia Nacional como policía migratoria pasamos, de ser el camino libre, a ser el muro y tapete de Trump.

4. De ahí para octubre. Si se organizara un concurso para el peor mes, este gana. Fuimos testigos de la mayor incompetencia del Gobierno con el ‘Culiacanazo’, que marca un antes y un después. Alfonso Durazo no renunció, pese a poner en peligro la vida de miles de ‘culichis’, en un arresto, de Ovidio Guzmán, que no sirvió para nada. Y al final el presidente dijo a quienes cuestionaron su actuación ¡que deben disculparse!

De este nivel es el cinismo y el atropello de la conciencia cotidiana.

5. Y llegamos a noviembre. Lo más triste viene al final. No creíamos ya haber visto suficiente cuando los senadores, sí, SENADORES de Morena cometieron fraude en la elección de la ahora nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Este breve recuento muestra lo que fue un año lleno de baches democráticos, incendios mediáticos y huracanes de incongruencias e imposiciones. No fue el mejor año para la democracia, ni el crecimiento nacional.

Pero sí fue un año bastante instructivo de lo que probablemente será el futuro.

Estaremos preparadas y preparados para aportar por un mejor país. Por ejemplo, para defender la existencia e independencia del INE. Ténganlo por seguro.

Lo rescatable

1. Lo que podría rescatar es la intención del programa ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’, aunque se requiere una mejor aplicación y que promueva un real y mejor cumplimiento de resultados.

2. Posicionar a la corrupción en el centro del debate. Mas allá de que coincidamos con las formas (no) o con los fondos (tampoco) la corrupción existe.

Y aunque me sacrifiquen como a Peña, yo también creo que la corrupción es cultural. Es algo con lo que crecemos y se aprende con el ejemplo. Es un tema en el que cada persona se presta a ser parte si así le conviene. Es así. No hay que negarlo, así que quizá el estarlo platicando todos los días gracias a las peroratas presidenciales, quizá así comience a desaparecer.

Eso sí, definitivamente tanta presión, dolor y errores van a acabar uniendo a la oposición. La 4T y Morena van a acabar uniendo lo que tanto intentan combatir.

Mensaje desde la oposición

Desde la oposición el principal mensaje es que ¡hay que parar la violencia! De todo tipo. México es un país peligroso para las mujeres, para los periodistas, para cualquier ciudadano. Tenemos que dejar de ser portadores de actitudes violentas y romper círculos viciosos que conlleven a seguirnos atacando. Es una tarea individual y colectiva.

La autora es Concejal de la Alcaldía Cuauhtémoc y Analista.

