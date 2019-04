Inegi: 1.1 millones de jóvenes de 16 y 17 años no estudian

Con motivo del día del niño, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que en el país viven 38.3 millones de menores entre los cero y 17 años. De estos 1.1 millones de jóvenes de 16 y 17 años no asisten a la escuela, “situación que pone en riesgo el desarrollo de su máximo potencial para las edades futuras”.

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2018, en México residen 38.3 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, de los cuales 11.4 millones tienen cinco años o menos; 13.2 millones se encuentran en edad escolar, de 6 a 11 años y 13.7 millones son adolescentes de 12 a 17 años.

Conforme a los datos de la ENOE, al cuarto trimestre de 2018, 1.9 por ciento de las niñas y niños en edad escolar no asiste a la escuela, “situación que marca una seria desventaja para el desarrollo de sus capacidades futuras”, señala el reporte.

El Inegi destaca también que existe un importante porcentaje de mujeres de entre los 15 a 17 años que cuenta con algún embarazo.

Se estima que 9.6 por ciento de las adolescentes en este grupo de edad han estado alguna vez embarazadas, de las cuales 55.1 por ciento corresponde a las adolescentes de 17 años, 30.1 por ciento a las de 16 y 14 por ciento a las de 15 años.

“El temprano inicio de las relaciones sexuales sin la debida protección expone a enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados que pueden alterar el proyecto de vida de las adolescentes. 46.1 por ciento de la población de mujeres de 15 a 17 años que inició su vida sexual no usó algún método anticonceptivo, destacando que de ellas 16.9 por ciento no lo utilizó porque no conocía los métodos y no sabía cómo usarlos, además de que no sabía dónde obtenerlos”.

De estos adolescentes, 21.8 por ciento cuenta con algún grado aprobado en nivel primaria, 13.2 por ciento tiene secundaria incompleta y 62.8 por ciento han completado sus estudios de nivel secundaria.