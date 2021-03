‘Ya merito’: hacen flotar al barco atorado en Suez, acelerando su liberación

El trabajo para liberar el gigantesco buque portacontenedores que bloquea el Canal de Suez está teniendo éxito y continuará en las próximas horas, un paso clave para que una de las arterias comerciales más importantes del mundo vuelva a moverse.

El Ever Given ha sido reflotado en una operación la madrugada del lunes y las maniobras están programadas para reanudarse nuevamente alrededor de las 11:30 a.m. hora local, a medida que el nivel del agua sube a su altura máxima, dijo la Autoridad del Canal de Suez en un comunicado.

Se están realizando esfuerzos para preparar el barco gigante para cruzar el canal y salir del canal, dijo Mohab Mamish, asesor del presidente egipcio para el Canal de Suez.

“Hoy comenzaremos nuestro plan para que todos los barcos crucen el canal”, dijo. "Podría llevar alrededor de una semana sacar todos los barcos del corredor del canal de Suez".

El Ever Given, que es más largo que el ancho del canal y atravesó la vía fluvial, ha estado atascado desde el martes, lo que ha provocado una acumulación de cientos de barcos y las líneas de suministro globales que ya estaban bajo presión.

Según el último recuento, 450 embarcaciones estaban atrapadas, esperando o se dirigían a la vía fluvial que es un conducto para aproximadamente el 12 por ciento del comercio mundial. Otros se han desviado a la ruta más larga alrededor del extremo sur de África.

Con la asistencia de Abdel Latif Wahba, Dan Murtaugh, Cindy Wang y Ann Koh.

