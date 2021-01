Y a todo esto, ¿qué es la regla 'Ciudad de México' y cómo restringía el aborto?

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, dio un paso más hacia la eliminación de políticas y decisiones tomadas por Donald Trump durante los cuatro años que ocupó la Casa Blanca.

Esta semana, la acción del mandatario se dirigió hacia la regla 'Ciudad de México', que evitaba que Estados Unidos dirigiera parte de su ayuda exterior para que se usara para la realización o promoción del aborto.

Pero, ¿por qué esta regulación tiene el nombre de la capital del país? Te explicamos.

-La política tiene casi 40 años de existencia, pues fue puesta en vigor en 1984 por el entonces presidente, el republicano Ronald Reagan.

-El mandatario estadounidense dio a conocer esta medida durante su participación en la segunda edición de la Conferencia Internacional sobre la Población, que se realizó en la Ciudad de México.

-Originalmente, la regla decía lo siguiente:

"Estados Unidos no considera que el aborto sea un elemento aceptable de los programas de planificación familiar y ya no contribuirá a aquellos de los que forma parte. Estados Unidos ya no contribuirá con las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que realizan o promueven activamente el aborto como método de planificación familiar en otras naciones".

-Antes de la política, las ONG extranjeras podían seguir utilizando recursos no provenientes de EU para participar en actividades relacionadas con el aborto siempre y cuando el dinero estadounidense estuviera separado de esas actividades.

-Con la entrada en vigor de la 'regla Ciudad de México', esas organizaciones tuvieron que decidir entre dejar o no de recibir apoyo de EU.

-La medida ha sido rescindida y reinstaurada por gobiernos demócratas y republicanos. Por ejemplo, el último en anularla fue Barack Obama, de quien Biden fue vicepresidente, en 2009. Ocho años después, Donald Trump la reactivó aunque de una forma más radical.

-La regla se aplicaba a fondos estadounidenses de hasta 575 millones de dólares, pero con Trump ese límite se expandió hasta los 8 mil 800 millones de dólares, de acuerdo con la organización Human Rights Watch.

-El expresidente de EU extendió la restricción hasta fondos de apoyo utilizados para la salud materna e infantil, nutrición; VIH/SIDA —incluido el Plan de Emergencia para el Alivio del SIDA; prevención y tratamiento de tuberculosis, malaria; enfermedades infecciosas; enfermedades tropicales desatendidas e incluso para programas de agua, saneamiento e higiene.

-Con la llegada de Biden, se marca un (nuevo) fin a esta política.

Con información de Kaiser Family Foundation

