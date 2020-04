Wisconsin desafía el aislamiento por coronavirus y celebra elecciones primarias

Los votantes de Wisconsin desafiaron las órdenes de quedarse en casa y esperaron horas para emitir votos en el primer estado en celebrar elecciones en persona desde que la pandemia de coronavirus obligó a cerrar la mayoría de los espacios públicos.

Aunque al menos una docena de estados han retrasado las elecciones primarias o han pasado a votar por correo desde el estallido del virus, intentos similares del gobernador demócrata de Wisconsin, Tony Evers se vieron obstaculizados por la oposición republicana y las decisiones de las mayorías conservadoras en el estado y los tribunales supremos de los Estados Unidos.

El líder demócrata Joe Biden y su rival Bernie Sanders estaban en la cima de la boleta con 87 delegados en juego en la pelea presidencial primaria. Se espera que Biden, que tiene una ventaja casi insuperable sobre Sanders, gane el estado fácilmente.

Pero había oficinas estatales y locales en la boleta electoral, lo que puede haber provocado la insistencia inusual de los líderes estatales del Partido Republicano de proceder con la votación el martes.

Los demócratas han acusado a los republicanos del estado de motivos políticos al negarse a retrasar la votación, diciendo que una menor participación causada por la pandemia ayudaría a garantizar que un candidato republicano a la Corte Suprema del estado, Daniel Kelly, sea reelegido para un plazo de 10 años, consolidando la mayoría de 5-2 de su partido.

Pero los republicanos respondieron que las reglas de votación no deberían cambiarse tan pronto antes de una elección y calificaron los intentos de aflojarlos por parte del gobernador y un juez federal como una extralimitación constitucional.

Los candidatos pesan

La carrera en la corte estatal se desvaneció en la carrera presidencial, con Biden respaldando al retador de Kelly, Jill Karofsky. El presidente Donald Trump instó a los votantes a "salir y votar" por Kelly, a quien dijo que defendería los derechos de las armas.

“Wisconsin, sal y vota AHORA por el juez Daniel Kelly. ¡Protege tu segunda enmienda! ”, tuiteó.

Trump dijo el martes que el impulso de los demócratas para retrasar las elecciones de Wisconsin tenía una motivación política y se produjo solo después de que respaldara a Kelly.

"Tan pronto como lo apoyé, los demócratas de Wisconsin dijeron 'oh, vamos a pasar las elecciones a dos meses después'", dijo a los periodistas en una reunión informativa de la Casa Blanca. “Pasaron 15 minutos después de presentar un endoso que me dijeron que teníamos que mover las elecciones. No querían mover las elecciones antes de eso ".

La elección condujo a renovados llamamientos entre los demócratas del Congreso a favor de una legislación nacional para abordar los efectos de la pandemia en la votación. Es probable que haya resultados judiciales a los resultados, que en un giro, no se anunciarán hasta el lunes.

"Una elección que obliga a los votantes a elegir entre proteger su salud y emitir su voto no es una elección libre y justa", dijo la representante de California, Zoe Lofgren, quien preside el Comité de Administración de la Cámara.

Sanders pidió retrasar la votación la semana pasada, diciendo que "las personas no deberían verse obligadas a arriesgar sus vidas para votar".

Biden, sin embargo, ha argumentado que votar en las primarias sería seguro, aunque ha dicho que la Convención Nacional Demócrata programada para este verano en Milwaukee podría tener que celebrarse virtualmente.

"Una convención que tiene decenas de miles de personas en una arena es muy diferente a que las personas entren a una cabina de votación con un espacio preciso con seis a 10 pies de distancia, una a la vez entrando y haciendo que las máquinas sean fregadas", dijo.

Desafíos de la corte

La batalla sobre cómo celebrar las elecciones primarias continuó hasta el lunes, cuando la Corte Suprema del estado impidió que Evers pospusiera las elecciones por orden ejecutiva y la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó el fallo de un tribunal inferior que habría extendido la votación en ausencia una semana.

El tribunal más alto de la nación se dividió en líneas ideológicas, con los cinco nombrados republicanos en la mayoría. En una opinión no firmada, dijeron que la orden del juez de distrito "alteraría fundamentalmente la naturaleza de la elección al permitir votar durante seis días adicionales después de la elección". Los cuatro nombrados demócratas del tribunal discreparon, diciendo que los derechos de decenas de miles de personas se verían afectados.

Los expertos en derechos de voto estuvieron de acuerdo y dijeron que los cambios efectivamente privaron a miles de votantes que no querían arriesgarse al contagio en los lugares de votación y buscaron boletas en ausencia después de que Evers ordenara a los residentes de Wisconsin quedarse en sus hogares en un estado que tenía dos mil 440 casos y 84 muertes hasta el lunes.

"Es un fracaso colosal", dijo Wendy Weiser, vicepresidenta de democracia en el Centro Brennan para la Justicia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.

No hay calcomanías

Con muchos trabajadores electorales que optan por quedarse en casa, algunos pueblos y ciudades de Wisconsin redujeron drásticamente el número de lugares de votación, mientras que Evers llamó a la Guardia Nacional para que ayudara a votar. Cada votante recibió su propio bolígrafo para marcar las papeletas y se eliminaron las calcomanías de “Voté”.

Milwaukee tenía cinco lugares de votación abiertos en lugar de más de 180 que normalmente están abiertos.

Patrick S. Tomlinson, un autor de ciencia ficción que vive en Milwaukee, vio una larga cola en la mesa de votación de la escuela secundaria de la Universidad Riverside en Milwaukee el martes por la mañana. Dijo que les tomó 10 minutos caminar desde el frente hasta el final de la línea, en parte porque los votantes mantenían los seis pies recomendados separados uno del otro.

"Fue masivo", dijo. "He votado en todas las elecciones desde que me mudé a Milwaukee hace ocho años y medio, y nunca he visto algo así".

Erik Forkin, de 23 años, desarrollador de software en Madison, dijo que aproximadamente la mitad de los trabajadores electorales en su lugar de votación en un centro para personas de la tercera edad no llevaban cubrebocas o equipo de protección.

"Eso parece problemático cuando se trata de cientos de personas", dijo.

Andrew Hitt, jefe del Partido Republicano de Wisconsin, culpó a los municipios por las filas en algunos lugares de votación.

"Las ciudades que tienen largos tiempos de espera para votar podrían haber abierto un número suficiente de ubicaciones para evitar largas filas", dijo. "Los funcionarios electos locales y los planificadores electorales deben responder a sus electores sobre por qué han elegido no utilizar los recursos a su disposición cuando la gran mayoría de los centros de votación en todo el estado funcionan sin problemas".

El secretario del condado de Milwaukee, George Christenson, dijo que todavía estaba molesto porque las elecciones se celebraran, diciendo que estaban poniendo en riesgo la vida de los votantes.

"Esta elección se lleva a cabo de la manera más segura posible, pero no hay una garantía del 100 por ciento de que las personas no se vean afectadas o perjudicadas en términos de salud", dijo.