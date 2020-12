Wall Street 'aplaude' a próximo equipo económico de Biden

Wall Street ha pasado años preguntándose qué tan atentamente escucharía a la industria el próximo demócrata en ocupar la Casa Blanca. A medida que el presidente electo, Joe Biden, construye su administración, la reacción en todo el panorama financiero es de alivio.

Los partidarios de Biden en los negocios, tanto demócratas como algunos republicanos, están satisfechos y, en algunos casos, jubilosos mientras comienza a ocupar los puestos en su Casa Blanca y otros cargos, a pesar de que no ha otorgado privilegios clave a multimillonarios o titanes financieros como Jamie Dimon de JPMorgan o el cofundador de BlackRock, Larry Fink.

El equipo de Biden está listo para incluir a expertos de finanzas, capital de riesgo, capital privado y gestión de activos. Y Janet Yellen, quién sería la primera mujer en dirigir el Tesoro, es vista como una elección de consenso. Eso es suficiente para aplacar a la industria financiera, según entrevistas con ejecutivos y multimillonarios.

“Todos con los que he hablado, incluidas las personas de Wall Street, parecen muy contentos con las selecciones”, asegura Bruce Heyman, exsocio de Goldman Sachs Group. “Nadie me ha dicho que esto sea realmente decepcionante. De hecho, es todo lo contrario. Solo dicen: ‘esto es genial’”.

Heyman, quien fue embajador del presidente Barack Obama en Canadá y recaudó donaciones para Biden, dijo que estaba menos preocupado por los lazos de Wall Street con un funcionario que por la competencia y la experiencia. “Los mercados nos han contado cómo se sienten. Los mercados están entusiasmados”.

Así como Wall Street abraza la elección de Biden de Kamala Harris como vicepresidenta, es un alivio que alistara a Yellen para el Tesoro en lugar de, por ejemplo, la senadora Elizabeth Warren, quien pidió la ruptura de los grandes bancos. A la industria también le preocupa que pueda permitir que los progresistas limiten la recompra de acciones y los dividendos, pero por ahora se consuela en su preferencia por la unidad sobre un ataque sostenido al poder corporativo.

El jefe de gabinete de Biden será Ron Klain, quien ayudó a dirigir la Administración Obama a través de crisis económicas y de salud pública. Ha pasado años como alto ejecutivo en Revolution, la firma de capital de riesgo dirigida por Steve Case, aunque también ha recibido el apoyo de estrellas progresistas de la Cámara como Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar.

“El presidente electo Biden ha elegido candidatos innovadores y experimentados y un personal que comparte sus valores”, asegura Andrew Bates, portavoz del equipo de Biden. “También reflejan la coalición diversa y sin precedentes, impulsada por unir a nuestra nación, que ganó estas elecciones”.

Jeff Zients, en licencia como jefe de Cranemere Group, un holding que compra empresas, es copresidente de la transición de Biden. Lideró los esfuerzos de la Administración Obama para arreglar el sitio web de Obamacare y podría ser nombrado para un papel de liderazgo en la pandemia, dijeron las personas a Bloomberg News.

Erika Karp, quien fundó la firma de asesoría Cornerstone Capital Group después de décadas dentro de los bancos globales, dijo que la industria financiera siente “una esperanza a regañadientes” sobre el equipo de Biden. “Para mí, es una especie de sonrisa, con una ceja levantada. La ceja dice: ‘Oh, esto podría ser interesante’”.

Incluso si Fink de BlackRock permanece fuera de la imagen, al menos dos colegas recientes estarán en ella. Adewale Adeyemo, la elección de Biden para secretario adjunto del Tesoro, fue asesor principal y jefe de personal interino de Fink antes de partir el año pasado. El jueves, Biden eligió a Brian Deese, actual ejecutivo y exasesor económico de Obama, para conducir el Consejo Económico Nacional.

Fink o Dimon “habrían podido hacer un trabajo fantástico”, afirma Jon Corzine, quien dirigió a Goldman Sachs antes de convertirse en gobernador de Nueva Jersey y senador estadounidense. Pero eso habría alejado a los progresistas, y “hay mucho espacio para las personas que vienen con currículums ligeramente diferentes”. Steven Mnuchin, exsocio de Goldman, dirige el tesoro para el presidente Donald Trump.

El exasesor de seguridad nacional de Biden, Antony Blinken, nombrado secretario de Estado, se encuentra en licencia de su puesto en Pine Island Capital Partners, según el sitio web de la firma de capital privado. John Thain, quien dirigió a Merrill Lynch en el período previo a la crisis financiera, es presidente de Pine Island.

George Walker, quien dirige Neuberger Berman y es primo segundo del expresidente George W. Bush, dijo que estaba animado por el equipo de Biden hasta ahora. “Es una pérdida para el país” cuando los ejecutivos no pueden tomar puestos en la Casa Blanca, dijo, y el rechazo contra ellos “ciertamente ha tenido un efecto escalofriante en la disposición de las personas a servir”.

Esperan más

Algunos críticos del poder de la industria están menos satisfechos.

“Hasta ahora, estoy decepcionado”, dice Jeremie Greer, director ejecutivo de Liberation in a Generation, un grupo que aboga por una mayor influencia económica para las personas de color. “Es decepcionante que las personas en la Administración Biden no estén implementando una estrategia de personal centrada en empoderar a las personas que actualmente no tienen poder”.

El equipo económico de Biden incluye a Cecilia Rouse, quien sería la primera mujer negra en encabezar el Consejo de Asesores Económicos, y Neera Tanden, quien sería el primer indio-estadounidense en dirigir la Oficina de Administración y Presupuesto.

Jared Bernstein y Heather Boushey, dos economistas demócratas progresistas para unirse a Rouse son “un movimiento en la dirección correcta”, asegura Greer. “Pero me gustaría ver más”.

