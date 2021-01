Vicepresidenta Kamala Harris: Se abre un nuevo capítulo en la política estadounidense

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, rompió este miércoles la barrera que ha mantenido a los hombres en los primeros puestos del poder estadounidense durante más de dos siglos cuando prestó juramento para ocupar el segundo cargo más alto del país.

Harris prestó juramento como la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos, y la primera mujer negra y persona de ascendencia del sur de Asia en ocupar el cargo, frente al Capitolio de los Estados Unidos por la juez de la Corte Suprema Sonia Sotomayor.

El momento estuvo lleno de historia y significado en más de un sentido. Fue escoltada al podio por el oficial de policía del Capitolio Eugene Goodman, el oficial que se enfrentó sin ayuda a una multitud de partidarios de Trump mientras intentaban violar el piso del Senado durante la insurrección del Capitolio que buscaba anular los resultados de las elecciones. Harris vestía ropa de dos jóvenes diseñadores negros emergentes: un vestido y un abrigo de color morado oscuro.

Después de tomar el juramento del cargo, Harris, radiante, abrazó a su esposo, Douglas Emhoff.

Su ascenso es histórico en cualquier contexto, otro momento en el que se desmorona un límite obstinado, lo que amplía la idea de lo que es posible en la política estadounidense. Pero es particularmente significativo porque Harris asume el cargo en un momento en que los estadounidenses están lidiando con el racismo institucional y se enfrentan a una pandemia que ha devastado desproporcionadamente a las comunidades negras y morenas.

Quienes están cerca de Harris dicen que ella aportará una perspectiva importante, y a menudo inexistente, a los debates sobre cómo superar los muchos obstáculos que enfrenta la nueva administración.

“En la vida de muchas personas, experimentamos un Estados Unidos segregado”, dijo Lateefah Simon, defensora de los derechos civiles y amiga y aprendiz de Harris desde hace mucho tiempo. "Ahora tendrá una mujer negra que entrará a la Casa Blanca no como invitada sino como segunda al mando del mundo libre".

Harris, hija de inmigrantes, madrastra de dos y esposa de un hombre judío, "lleva una historia interseccional de tantos estadounidenses que nunca se ven ni se escuchan".

Harris, de 56 años, asciende a la vicepresidencia apenas cuatro años después de su llegada a Washington como senadora por California, donde se desempeñó como fiscal general y fiscal de distrito de San Francisco. Ella había esperado trabajar con una Casa Blanca dirigida por Hillary Clinton, pero la victoria del presidente Donald Trump rápidamente revolvió la capital de la nación y preparó el escenario para el surgimiento de una nueva clase de estrellas demócratas.

Después de que fracasara la candidatura presidencial de Harris, su ascenso continuó cuando Biden la eligió como su compañera de fórmula en agosto pasado. Harris había sido una amiga cercana de Beau Biden, su hijo mayor y exfiscal general de Delaware que murió en 2015 de cáncer.

Las actividades de inauguración incluyeron guiños a su ascenso histórico y su historia personal.

Harris usó dos Biblias para prestar juramento, una que pertenecía al juez de la Corte Suprema Thurgood Marshall, el ícono de los derechos civiles fallecido a quien Harris a menudo cita como inspiración, y Regina Shelton, quien ayudó a criar a Harris durante su infancia en el Área de la Bahía de San Francisco. La línea de tambores del alma mater de Harris, Howard University, se unió a la escolta presidencial.

Después de la ceremonia, ella y Emhoff escoltaron al exvicepresidente Mike Pence y a su esposa, Karen Pence, fuera del Capitolio, un gesto que normalmente realizarían los presidentes entrantes y salientes, pero Trump no asistió a la inauguración. Harris, Pence y sus cónyuges hablaron durante varios minutos antes de que los Pence se fueran.

Para celebrar la ocasión, la hermandad Alpha Kappa Alpha, la hermandad de mujeres negras más antigua del país, a la que Harris se unió en la Universidad de Howard, declaró este miércoles como el Día de la Soror Kamala D. Harris. Los miembros de la hermandad de mujeres que estaban viendo las celebraciones en todo el país estaban vestidos de perlas, al igual que Harris, y los colores rosa y verde de la hermandad.

"Hay un orgullo que no puedo expresar con palabras", dijo Elizabeth Shelby, miembro del capítulo Alpha Psi de la hermandad, quien vio la inauguración desde su casa en Nashville, Tennessee. “Es una alegría verla llegar a este lugar de nuestro país. Es un placer saber que ella es uno de nosotros, que nos representa”.

Biden, en su discurso inaugural, reflexionó sobre la marcha de 1913 por el sufragio femenino el día antes de la toma de posesión del presidente Woodrow Wilson, durante la cual algunos manifestantes fueron interrumpidos y atacados.

“Hoy, marcamos el juramento de la primera mujer en la historia de Estados Unidos elegida para un cargo nacional, la vicepresidenta Kamala Harris. No me digas que las cosas no pueden cambiar ”, dijo Biden.

La juramentación de Harris tiene más peso simbólico que la de cualquier vicepresidente en los tiempos modernos.

Ella ampliará la definición de quién tiene el poder en la política estadounidense, dijo Martha S. Jones, profesora de historia en la Universidad Johns Hopkins y autora de “Vanguard: How Black Women Broke Barriers, Won the Vote, and Insisted on Equality para todos".

"La gente tendrá que adaptarse a ella en lugar de que ella se adapte a ellos", dijo Jones.

Su elección a la vicepresidencia debería ser solo el comienzo de colocar a las mujeres negras en posiciones de liderazgo, dijo Jones, particularmente después del papel que desempeñaron las mujeres negras en la organización y participación de votantes en las elecciones de noviembre.

“Todos aprenderemos qué sucede con el tipo de capacidades y conocimientos de las mujeres negras en la política cuando se permite que esos conocimientos y capacidades sean líderes”, dijo Jones.

