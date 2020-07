Universidad de Harvard y el MIT demandan a Gobierno de Trump para evitar que alumnos de otros países abandonen EU

La Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts han solicitado una orden judicial temporal para evitar que Estados Unidos aplique nuevas normas de visado que podrían obligar a los estudiantes internacionales a salir del país si las escuelas solo ofrecen clases por internet en otoño.

“Parece que el objetivo era presionar a los colegios y universidades a abrir sus aulas en el campus para impartir clases presenciales en otoño, sin tener en cuenta factores sanitarios y la seguridad de los estudiantes, instructores y otros”, indicó el presidente de Harvard, Lawrence Bacow, este miércoles en un comunicado.

La agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos emitió las nuevas normas el lunes. Los estudiantes con visados existentes que deseen permanecer en EU deben transferirse a una escuela con instrucción presencial o asistir a una institución que ofrezca aprendizaje a distancia y en campus, según la agencia de inmigración.

Las universidades que dependen en gran medida de los estudiantes internacionales, los cuales generalmente pagan el precio completo, dudan de la demanda de alumnos de otros países si su experiencia universitaria se ve alterada por las pruebas de COVID-19, las máscaras y la interacción social limitada.

Alrededor de 1.1 millones jóvenes de otros países estudiaban en universidades estadounidenses en el año escolar 2018-19, según datos más recientes del Instituto de Educación Internacional. La mayoría, más de un tercera parte, proceden de China, seguidos de India y Corea del Sur.

El caso es: President and Fellows of Harvard College et al v. United States Department of Homeland Security, 1:20-cv-11283, U.S. District Court, Massachusetts.

Con la colaboración de Tina Davis