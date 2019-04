Unión Europea concederá a May una prórroga al Brexit con condiciones

BRUSELAS.- Los líderes de la Unión Europea otorgarán a la primera ministra británica, Theresa May, una segunda prórroga del Brexit en una cumbre de emergencia este miércoles, pero discutirán sobre su duración y sus términos mientras lidian con la complicada salida de Reino Unido del bloque.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, busca impedir un acuerdo que amplíe el plazo del viernes mucho más allá de las elecciones al Parlamento Europeo de mayo, a menos que May -y cualquier sucesor- se comprometa a no obstruir los trabajos de Bruselas en los meses finales de la membresía británica.

No obstante, tres semanas después de una cumbre en la que se aplazó el Brexit una quincena, diplomáticos dijeron que la canciller alemana, Angela Merkel, quien se pronunció a favor de una extensión de "varios meses", podría asumir una línea más cauta.

Cuando faltan apenas dos días para que Reino Unido deje el bloque sin un acuerdo que aclare las cuestiones legales y sin un periodo de transición para aplicar las nuevas disposiciones comerciales, diplomáticos del bloque sugirieron que el plazo del 12 de abril será retrasado.

Otros líderes dijeron que no obligarán a Reino Unido a salir contra su voluntad y que May pidió esperar hasta el 30 de junio, mientras busca ayuda de sus rivales laboristas para formar una mayoría en el Parlamento que respalde su plan de salida. Mucho dependerá de cómo se desenvuelva May con sus pares.

"No es seguro que vaya a haber un aplazamiento y no es seguro lo que eso pueda significar", dijo el primer ministro de Bélgica, Charles Michel, antes de recibir a Macron y otros líderes en conversaciones previas a la cumbre para discutir cómo enfrentar los problemas de un Brexit no pactado.

Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo y quien encabeza la cumbre, ha propuesto una "flextensión" de entre nueve meses o un año para dar tiempo a Reino Unido para que resuelva el estancamiento generado por la negativa parlamentaria a ratificar el tratado acordado por May con la UE en noviembre.

May se ha guardado la opción de aceptar esto al anunciar que está dispuesta a celebrar las elecciones al Parlamento Europeo el 23 de mayo. Si los británicos no votan deberán irse el 1 de junio, con o sin acuerdo, según el borrador de acuerdo de la cumbre, al que tuvo acceso Reuters.

De otra manera, Londres se iría en cuanto ratifique el pacto, o sin ningún acuerdo cuando concluya la extensión.