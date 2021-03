¿La pandemia realmente terminará? COVID-19 podría convertirse en nuestro 'enemigo' permanente

OPINIÓN OPINIÓN

Durante el año pasado, una suposición, a veces explícita, a menudo tácita, ha moldeado casi todo lo que pensamos sobre la pandemia: en algún momento, se terminará y luego volveremos a la normalidad.

Es casi seguro que esta premisa es incorrecta. El SARS-CoV-2, por muy proteico y esquivo que sea, puede convertirse en nuestro enemigo permanente, como la gripe, pero peor. E incluso si finalmente desaparece, nuestras vidas y rutinas habrán cambiado irreversiblemente para entonces. Volver "atrás" no será una opción; el único camino es hacia adelante.

¿Pero hacia dónde vamos exactamente?

La mayoría de las epidemias desaparecen una vez que las poblaciones alcanzan la inmunidad colectiva y el patógeno tiene muy pocos cuerpos vulnerables disponibles como huéspedes para su autopropagación. Esta protección colectiva se produce mediante la combinación de inmunidad natural en personas que se han recuperado de la infección y la vacunación de la población restante.

Sin embargo, en el caso del SARS-CoV-2, los desarrollos recientes sugieren que es posible que nunca logremos la inmunidad colectiva. Incluso Estados Unidos, que lidera la mayoría de los demás países en vacunaciones y ya ha tenido grandes brotes, no alcanzará ese punto. Ese es el resultado de un análisis de Christopher Murray en la Universidad de Washington y Peter Piot en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

La razón principal es la aparición constante de nuevas variantes que se comportan casi como nuevos virus. Un ensayo clínico de una vacuna en Sudáfrica mostró que las personas del grupo que recibió el placebo, que habían sido previamente infectadas con una cepa, no tenían inmunidad contra su descendiente mutado y se volvieron a infectar. Hay informes similares de partes de Brasil que tuvieron brotes masivos y posteriormente sufrieron nuevas epidemias.

Eso deja solo la vacunación como un camino hacia la inmunidad colectiva duradera. Y es cierto que algunas de las tomas disponibles en la actualidad todavía son algo efectivas contra algunas de las nuevas variantes. Pero con el tiempo se volverán impotentes frente a las mutaciones venideras.

Por supuesto, los fabricantes de vacunas ya están trabajando febrilmente para hacer nuevas inyecciones. En particular, las inoculaciones basadas en la revolucionaria tecnología de ARNm pueden actualizarse más rápido que cualquier vacuna en la historia. Pero el suero aún debe fabricarse, enviarse, distribuirse y aplicarse.

Y ese proceso no puede ocurrir lo suficientemente rápido, ni cubrir el planeta lo suficiente. Sí, algunos de nosotros podemos ganar una o dos rondas regionales contra el virus, vacunando a una población en particular, como lo ha hecho Israel, por ejemplo. Pero a la evolución no le importa dónde hace su trabajo, y el virus se replica dondequiera que encuentra cuerpos cálidos y no vacunados con células que le permiten reproducir su ARN. A medida que se copia a sí mismo, comete errores de codificación ocasionales. Y algunos de esos errores fortuitos se convierten en más mutaciones.

Estos avatares virales están apareciendo dondequiera que haya mucha transmisión y alguien se moleste en mirar de cerca. Una cepa británica, sudafricana y al menos una brasileña ya se han hecho notorias, pero también he visto informes de 'primos y sobrinos' virales que aparecen en California, Oregón y otros lugares. Si tuviéramos que secuenciar muestras en más lugares, probablemente encontraríamos aún más parientes.

Por lo tanto, debemos suponer que el virus ya está mutando rápidamente en los muchos países pobres que hasta ahora no han recibido ninguna campaña de vacunación, incluso si sus poblaciones jóvenes mantienen la mortalidad manejable y, por lo tanto, enmascaran la gravedad de los brotes locales. El mes pasado, Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, recordó al mundo que el 75 por ciento de todas las inyecciones se habían administrado en solo 10 países, mientras que otros 130 no habían cebado ni una sola jeringa.

La evolución de un patógeno no es sorprendente ni preocupa automáticamente. Un patrón frecuente es que los insectos con el tiempo se vuelven más contagiosos pero menos virulentos. Después de todo, no matar a su anfitrión con demasiada eficacia confiere una ventaja en la selección natural. Si el SARS-CoV-2 sigue esta ruta, eventualmente se convertirá en otro resfriado común.

Pero eso no es lo que ha estado haciendo recientemente. Las variantes que conocemos se han vuelto más infecciosas, pero no menos letales. Desde un punto de vista epidemiológico, esa es la peor noticia.

Considere dos caminos evolutivos alternativos. En uno, un virus se vuelve más severo pero no más transmisible. Causará más enfermedades y muerte, pero el crecimiento es lineal. En el otro camino, un virus mutante se vuelve ni más ni menos virulento sino más contagioso. Causará aumentos en la enfermedad y la muerte que son exponenciales en lugar de lineales. Adam Kucharski de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres explica las matemáticas aquí.

Si esta es la trayectoria evolutiva del SARS-CoV-2, nos espera ciclos aparentemente interminables de brotes y remisiones, restricciones sociales y relajaciones, cierres y reaperturas. Al menos en los países ricos, probablemente nos vacunen un par de veces al año, contra la última variante en circulación, pero nunca lo suficientemente rápido ni lo suficientemente completo como para lograr la inmunidad colectiva.

No estoy defendiendo el derrotismo aquí. A lo largo de la historia, COVID-19 sigue siendo una pandemia relativamente leve. La viruela mató a nueve de cada 10 nativos americanos después de que los españoles la llevaron a América en el siglo XVI. La peste negra se llevó aproximadamente la mitad de la población mediterránea cuando llegó por primera vez a Europa en el siglo VI. En todo el mundo, el coronavirus ha matado a menos de cuatro de cada 10 mil hasta ahora. Y con nuestra ciencia y tecnología, estamos armados como nunca lo estuvieron nuestros antepasados.

Pero también debemos ser realistas. La resiliencia exige que incluyamos este nuevo escenario en nuestra planificación. La buena noticia es que seguimos mejorando en la respuesta. En cada encierro, por ejemplo, dañamos menos la economía que en el anterior. Y podemos lograr avances científicos que eventualmente mejorarán la vida. Nuestro mundo feliz no tiene por qué ser distópico. Pero no se parecerá en nada al viejo mundo.

Andreas Kluth es columnista de Bloomberg Opinion. Anteriormente fue editor en jefe de Handelsblatt Global y escritor para The Economist. Es el autor de Hannibal y yo.

Las opiniones escritas en esta columna no reflejan necesariamente la opinión de Bloomberg ni de El Financiero.

Te podría interesar:

COVID-19 tira hasta 40% las ventas de agua embotellada en México

Prefiero que mi hijo pierda el ciclo escolar a que traiga el COVID a casa: Padres de familia en Campeche