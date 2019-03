Pumas rescata empate ante Monarcas.

Pumas remontó este domingo una desventaja de dos goles y rescató un empate 2-2 ante Monarcas Morelia en la décima jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano.

El paraguayo Juan Iturbe y el chileno Felipe Mora lograron el empate para el club de la Universidad Nacional Autónoma de México, después de que el argentino Gastón Lezcano y Mario Osuna pusieron en ventaja al equipo visitante.

"No estamos contentos, si destacamos el esfuerzo y el empate, pero no podemos regalar los primeros minutos como lo hicimos hoy. Hay que corregirlo porque ya no tenemos margen de error", dijo el portero de Pumas, Alfredo Saldívar.

Monarcas Morelia se puso en ventaja en la primera jugada del partido cuando Lezcano escapó por el sector izquierdo, entró al área y definió dentro del área con un disparo cruzado ante la salida de Saldívar a los 15 segundos.

Los visitantes tuvieron la opción de aumentar su ventaja a los 36 minutos por la vía del tiro penal, pero Saldívar detuvo el disparo del peruano Ray Sandoval.

Monarcas Morelia metió el segundo tanto a los 50 minutos por la vía del tiro penal que convirtió Osuna después de que el defensor español Alejandro Arribas cometió falta dentro del área a Miguel Sansores.

Pumas reaccionó y estuvo cerca de descontar en dos ocasiones, pero los remates de Alan Mozo y del argentino Víctor Malcorra pegaron en los postes a los 55 y 57 minutos.

El equipo local descontó a los 64 minutos con un disparo de Iturbe desde fuera del área que se le escapó de las manos al portero uruguayo Sebastián Sosa. Pumas empató a los 74 minutos cuando Mora remató de cabeza en el área chica un centro enviado por Mozo desde el sector derecho.

La situación para Monarcas Morelia se complicó a los 84 minutos por la expulsión de Efraín Velarde, quien vio la tarjeta roja por cometer falta a un rival. Cerca del final, Pumas pudo sacar el triunfo, pero el remate de Mora se estrelló en el poste a los 86 minutos.

jornada se completará más tarde cuando Lobos BUAP enfrente a León.