Una gran nube de metano aparece en EU y todavía no se sabe de dónde provino

Tiene 12 millas (19.31 kilo metros) de ancho, es invisible a simple vista, pero ya recorrió seis condados hasta la ciudad de Florida. Y todavía no está claro quién, o qué fue el responsable.

La misteriosa columna de metano de 300 toneladas métricas apareció al norte de Gainesville entre el 2 y el 3 de mayo, después llegó a Jacksonville, según Bluefield Technologies, que analizó datos del satélite Sentinel-5P de la Agencia Espacial Europea .

El metano es un agente del calentamiento global que es 80 veces más potente que el dióxido de carbono, se ha convertido en una de las principales fuentes de preocupación para los ambientalistas e inversores preocupados por el ambiente y que están presionando a las compañías de energía para que reduzcan las emisiones de gas de los campos petroleros, tuberías de gas, instalaciones de almacenamiento y plantas de energía.

Las observaciones satelitales comienzan a hacer más visibles a las fugas. El año pasado, GHGSat, con sede en Montreal, identificó una nube gigante de metano aparentemente de un campo de petróleo y gas en Turkmenistán, el primer avistamiento desde el espacio de una liberación de metano industrial.

"Esta capacidad significa que ya no necesitamos luchar contra el cambio climático con los ojos vendados", dijo Yotam Ariel, el fundador de Bluefield. "Ahora tenemos una herramienta para ver directamente lo que una vez fue invisible y canalizar recursos para reducir las emisiones de manera rápida y efectiva", agregó.

Sin embargo, la emisión cerca de Florida sigue siendo un misterio. Su volumen es equivalente a aproximadamente el 1 por ciento de las emisiones diarias totales del sistema de gas natural de Estados Unidos, según cifras de 2018, dijo el profesor de la Universidad de Stanford, Adam Brandt.

Su epicentro fue en el condado de Alachua, de acuerdo con Bluefield.

El personal del Departamento de Protección Ambiental del Condado de Alachua "no tiene conocimiento de ningún incidente que pueda haber contribuido a las emisiones de metano" en esas fechas, dijo Stacie Greco, coordinadora de la agencia, en respuesta a una solicitud de registros públicos.

El condado no tiene un programa de calidad del aire e informes diferidos de violaciones de emisiones a la agencia ambiental del estado. Alachua no recibió ningún informe de derrames de materiales peligrosos en esos días, agregó.

El Departamento de Protección Ambiental de Florida, que rastrea las emisiones y emite permisos aéreos, dijo que está trabajando para rastrear la fuente de la liberación.

"Esta escala parece una instalación industrial, una central eléctrica o un sistema de compresión o manejo de gas", dijo Brandt, que estudia las emisiones de metano y lo llamó "una fuga significativa".

Si bien la tecnología para detectar fugas está mejorando, a menudo es un desafío señalar al autor. No hay muchas instalaciones industriales cercanas y entre los candidatos potenciales más cercanos a emisores pesados ​​se encuentran un sistema de tuberías de gas natural y plantas de energía, según muestran los registros públicos.

El 24 de abril, Gainesville Regional Utilities solicitó una exención para permitir que el aire reemplace un generador de turbina de vapor en su planta de energía JR Kelly, que está a menos de 12 millas al sur del epicentro de la nube de metano.

La solicitud se realizó porque el cambio no daría lugar a un aumento en el uso o la capacidad de la planta, dijo la empresa de servicios públicos en un documento presentado ante el Departamento de Protección Ambiental de Florida en junio.

"En consecuencia, el trabajo propuesto no necesita un permiso de construcción aérea para proceder", señaló GRU.

GRU no reveló la fecha para reemplazar la turbina, pero dijo que planeaba presentar informes de pruebas de rendimiento para el proyecto el 1 de julio o después, dentro de los 60 días de haber realizado pruebas.

La empresa posee dos plantas de energía más. La estación de generación Deerhaven de 471 megavatios tiene unidades que funcionan con gas natural y carbón que comenzaron a operar en 1972. Cerca está la estación de generación renovable Deerhaven de 103 megavatios, que quema biomasa leñosa.

La planta de Florida de Energy Transfer tiene tuberías de gas natural que rodean el área donde se detectó el metano, así como una estación de compresión al norte de ese sitio. La compañía no informó ninguna interrupción planificada o no planificada en la estación de compresores No. 16 en el condado de Bradford.

Weyerhauser, la compañía de productos forestales con sede en Seattle, es propietaria de la tierra en el lugar donde se registró por primera vez el metano, dijo Christine Berish, gerente de revisión de desarrollo del Departamento de Crecimiento del Condado de Alachua.

"No tenemos ningún proyecto de desarrollo en esa área"., añadió.

GRU, Energy Transfer y Weyerhauser no respondieron a las solicitudes de comentarios.