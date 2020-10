Un mundo que solo beneficia a los ricos: Tienen todo a favor para evitar impuestos en EU

La revelación de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, casi no paga impuestos saca a la luz la capacidad que tienen los ricos, con sus abogados de primera línea, de ganar la batalla contra el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) que revisa sus pagos y que desde hace tiempo padece de escasez de fondos y de personal.

Como consecuencia de ello, el IRS tiende a enfocarse en los contribuyentes de pocos medios más que en los grandes magnates, a pesar de que se cree que son los ricos los que más impuestos evaden. El 10 por ciento de los contribuyentes, los de más ingresos, es responsable del grueso del déficit del IRS, según los expertos, porque no cumplen a cabalidad con sus responsabilidades fiscales, intencionalmente o no.

Así como aumentan las desigualdades económicas del país, también aumenta el trato diferenciado de los contribuyentes: quienes tienen ingresos de menos de 25 mil dólares anuales son más investigados (un 0.69 por ciento de los casos) que los que ganan de 500 mil dólares para arriba (0.53 por ciento), de acuerdo con estadísticas del IRS. Quienes reciben un crédito fiscal por los ingresos devengados -generalmente personas de bajos ingresos, con hijos- son investigados con mucha más frecuencia que los magnates.

A medida que pierde personal y recursos, el IRS reduce la cantidad de auditorías que hace. Ello responde en parte a que en la última década el Congreso ha reducido su presupuesto. Hay quienes dicen que los que más salen ganando con esto son los ricos que tienen los recursos financieros para resistir la supervisión del IRS.

“Los ricos, muy ricos, gente como Donald Trump, pueden mantener a raya al IRS porque el IRS no tiene suficiente personal ni recursos en estos momentos”, afirmó Steve Wamhoff, director de políticas fiscales federales del Instituto de Impuestos y Políticas Económicas.

De la mano de sus contadores y abogados, Trump lleva una década resistiendo a los auditores del IRS en relación con reembolsos del orden de los 73 millones de dólares que recibió tras declarar pérdidas astronómicas en sus negocios, según un informe de The New York Times de esta semana. El Times dijo que Trump pagó 750 dólares en impuestos en el 2016, el año en que obtuvo la Presidencia, y que no pagó nada en 11 de los 18 años que revisó el diario.

Trump dice que el IRS lo tiene en la mira y que no da a conocer sus declaraciones de rentas, como hacen los presidentes normalmente, precisamente porque está siendo investigado

El que sus declaraciones estén siendo investigadas, sin embargo, no le impide darlas a conocer.

El presupuesto del IRS, al que los republicanos acusan de extralimitarse y meterse en la vida de la gente injustificadamente, bajó un 21 por ciento desde el 2010. Un organismo independiente advirtió al Congreso que los recortes presupuestarios impiden al IRS modernizar su tecnología y cumplir en todo su alcance su misión de verificar que todo el mundo paga sus impuestos.

Un estudio de la profesora de leyes de la Universidad de Pensilvania Natasha Sarin y del exsecretario del Tesoro y presidente de la Universidad de Harvard Lawrence Summers dice que entre el 2020 y el 2029 el IRS no podrá cobrar unos 7.5 billones de dólares en impuestos. Agregó que la agencia podría acortar esa brecha en un billón de dólares si pudiese hacer más auditorías—sobre todo a los ricos—, recabar más información y adquirir mejor tecnología.

“A la mayor parte de la gente le deducen sus impuestos en su trabajo, pero los ricos como Donald Trump pueden convertir la evasión de impuestos en una actividad lucrativa y explotar la burocracia para sobrellevar las auditorías”, expresó a la agencia AP el senador Ron Wyden, la principal figura demócrata en la comisión de finanzas del Senado.

“Los recortes presupuestarios de los republicanos de la última década impiden al IRS hacer rendir cuentas a los que más ganan, como Donald Trump”, añadió Wyden.

Los voceros del IRS no respondieron de inmediato a pedidos de comentarios.

Charles Rettig, comisionado del IRS designado por Trump, declaró al Congreso que esa dependencia de 74 mil empleados perdió más de 3 mil 100 auditores entre el año fiscal del 2010 y abril del 2019. Eso representa una merma del 28 por ciento. Rettig dijo que en estas condiciones el IRS no puede enfocarse en las auditorías grandes por la falta de “personal especializado, con experiencia”.

El sitio con más auditorias del 2012 al 2015, según un artículo del execonomista del IRS Kim Bloomquist, publicado en la revista Tax Notes, fue el condado de Humphreys, en Mississippi, donde el 76 por ciento de la población es de raza negra y la tasa de pobreza es del 37 por ciento, más del triple que la tasa nacional.

El 79 por ciento de la población de los diez condados de Estados Unidos con más auditorías era no blanca (mayormente afroamericana). Por el contrario, los diez condados con menos auditorías eran un 93 por ciento blancos.