Un muerto en EU, por choque entre ‘trumpistas’ y antirracistas

PORTLAND.- Una persona murió el sábado durante un tiroteo en la ciudad estadounidense de Portland, Oregón, tras enfrentamientos entre manifestantes antirracistas y seguidores del presidente Donald Trump, informó la policía.

La ciudad ha sido epicentro de las protestas del movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan) desde que la policía causara la muerte, en mayo pasado, en las calles de Minnesota, de George Floyd, un ciudadano afroamericano desarmado.

Durante el fin de semana, una caravana pro-Trump comenzó cerca del centro de la ciudad de Clackamas, antes de llegar a Portland, el sábado por la noche, y a partir de entonces se produjeron enfrentamientos entre los partidarios del mandatario estadounidense y los contramanifestantes, informó el diario Oregonian.

Al menos 10 personas fueron detenidas. Los uniformados dijeron que la caravana había abandonado la zona alrededor de las 20:30 horas y los oficiales escucharon disparos 10 minutos después, según un comunicado.

El diario The New York Times informó que partidarios de Trump y grupos del movimiento Black Lives Matter se enfrentaron en las calles, con personas disparando balas de pintura desde los vehículos contra los manifestantes, que respondieron arrojando objetos.

Los oficiales llegaron al lugar del tiroteo “en un minuto”, aseguró la policía, pero un hombre, que recibió un disparo en el pecho, no sobrevivió.

La víctima llevaba un sombrero con la insignia de Patriot Prayer, un grupo de extrema derecha con sede en Portland, que se ha enfrentado a los manifestantes antirracistas durante las últimas movilizaciones.

El presidente Trump viajará el martes a la ciudad de Kenosha (Wisconsin) en medio de las protestas que piden justicia para el afroamericano Jacob Blake, paralizado después de que la policía le disparara siete veces por la espalda hace casi una semana.

Uno de los portavoces de la Casa Blanca, Judd Deere, anunció el sábado por la noche que Trump visitará el martes Kenosha y se reunirá con miembros de las fuerzas de seguridad, además de evaluar el “daño que han provocado los recientes disturbios”.

Después de casi una semana de silencio, el viernes por la noche Trump abordó por primera vez la agresión contra Blake, que fue grabada en video y se difundió rápidamente por redes sociales.

“No me gustó cómo se veía. No me gustó verlo, ciertamente, y creo que la mayoría de la gente estaría de acuerdo con eso”, se limitó a decir el mandatario en declaraciones a la prensa el viernes después de un evento de campaña en Nuevo Hampshire. Agencias