Un asistente a evento político de Trump da positivo para coronavirus

Una persona que estuvo en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en Oxon Hill, a la que también asistieron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el vicepresidente, Mike Pence, dio positivo para coronavirus, informaron las autoridades de Maryland este sábado.

Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, informó en un comunicado que el contagiado no habría tenido contacto con Trump ni Pence.

“En este momento no hay indicios de que ni el presidente Trump ni el vicepresidente Pence se vieran con este asistente o estuvieran cerca del asistente”, explicó.

Trump y Pence pronunciaron discursos en esa conferencia.

El presidente de la Conferencia, Matt Schlapp, dijo este domingo en entrevista con Fox News, que él sí tuvo un breve contacto con dicho asistente al evento que dio positivo para coronavirus.

Y que llamó a todas las personas que conocía y que podrían haber tenido contacto con el paciente.

Sin embargo, hasta este domingo nadie más de los asistentes al evento ha contraído el virus, incluido él mismo.

Mientras que el presidente Donald Trump negó que le preocupe “en absoluto” una posible proximidad del coronavirus a la Casa Blanca, tras registrarse el primer caso en Washington.

“No, no me preocupa en absoluto. No. Hemos hecho un gran trabajo”, declaró.

Y sobre si proseguirían sus reuniones multitudinarias tras el caso de infección en la conferencia, el presidente respondió: “Tendremos impresionantes eventos políticos”.

Trump efectuó el lunes pasado su más reciente acto de campaña en Charlotte, Carolina del Norte.

La Unión Conservadora Americana, que realiza el CPA, informó que la persona fue examinada en Nueva Jersey y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades confirmaron el resultado positivo.

El contagiado está en cuarentena, de acuerdo con la organización.

La conferencia se llevó a cabo del 26 al 29 de febrero en el Gaylord National Resort and Convention Center en Fort Washington, Maryland.

Ted Cruz se pondrá en cuarentena

El senador informó este domingo que estará en cuarentena en su casa de Texas después de que una persona con la que tuvo una "breve conversación y un apretón de manos" en la reciente conferencia de CPAC dio positivo por coronavirus.

"No estoy experimentando ningún síntoma y me siento bien y saludable", dijo Cruz en un comunicado, y agregó que las autoridades le han indicado que las probabilidades de transmisión son "extremadamente bajas"debido a lo breve de su contacto. Aquellos que han interactuado con él en los últimos 10 días "no deberían preocuparse por la posible transmisión", señalaron las autoridades médicas.

Cruz informó sobre su situación a Mike Pence, así como al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, y al nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows.

Cruz dijo que permanecerá en casa hasta que hayan transcurrido 14 días desde la interacción en la conferencia política conservadora.