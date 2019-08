Trump y Maduro reconocen que hay diálogo entre sus países

Poco después de que el presidente Donald Trump señalara este martes que su gobierno dialoga con “varios representantes” venezolanos, Nicolás Maduro confirmó el acercamiento entre ambos países.

Trump habló superficialmente sobre el tema mientras recibía al jefe de Estado rumano Klaus Iohannis en Washington. Maduro dijo más tarde desde Caracas que el contacto se estableció desde “hace varios meses” y que éste se llevó a cabo bajo su “autorización expresa”.

The Associated Press reportó el fin de semana que Estados Unidos estableció contacto secreto con el líder de partido socialista, Diosdado Cabello, mientras allegados a Maduro buscan garantías de que no serán enjuiciados por presuntos delitos si ceden a demandas cada vez mayores de que Maduro abandone el poder.

En su intervención de este martes, Trump rehusó precisar si el acercamiento entre su gobierno y Venezuela incluía a Cabello o no.

Por su parte, Maduro -quien habló durante un acto en la ciudad costera de La Guaira- tampoco acotó quiénes han participado en esos diálogos.

Sin embargo, comentó que con los contactos se busca un “proceso de regulación del conflicto” con el gobierno estadounidense, con el que se mantiene tirantes relaciones desde inicios de año luego de que Trump reconociera al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, lo que llevó a la ruptura de relaciones y al cierre de las embajadas de los dos países.