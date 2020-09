Trump y Biden se 'dieron hasta con la cubeta': aquí las mejores frases del primer debate presidencial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su rival demócrata, Joe Biden, se enfrentaron este martes por primera vez en la campaña por la presidencia.

El primero de los tres debates presidenciales que están previstos antes de las elecciones del 3 de noviembre se celebró en Cleveland, Ohio, y duró poco más de 90 minutos, sin pausas publicitarias.

En el debate de este martes se habló de seis temas: el historial político de ambos candidatos; el Tribunal Supremo y la nominación de Trump de una nueva juez para esa corte; la pandemia; la economía; el racismo y la violencia ciudadana, y la integridad de las elecciones.

Estas son las mejores frases de este primer debate por la presidencia de Estados Unidos:

Trump.- "Ganamos las elecciones y, por lo tanto, tenemos derecho a elegirla (a la candidata para ocupar un lugar en la Suprema Corte)".

Biden.- "El pueblo estadounidense tiene derecho a decir quién es el candidato a la Corte Suprema de los Estados Unidos".

Biden.- “Yo soy el partido demócrata” .

Trump.- “Te van a dominar Joe, lo sabes”, le dice a Biden, refiriéndose al Partido Demócrata.

Biden.- “Trump ha sido muy irresponsable en la manera de manejar la pandemia de COVID”.

Trump.- “Biden quiere seguir cerrando los estados por el COVID-19”.

Biden.- “En el tema del COVID-19, yo no confío en Trump, confío en los científicos como Fauci”.

Trump.- “Cerramos la economía por la plaga china”

Biden.- “Trump es el mismo hombre que dijo que en abril desaparecería el COVID-19”.

Trump.- “¿Usaste la palabra inteligente? Nunca uses la palabra inteligente a mi alrededor porque no hay nada inteligente en ti, Joe".

Biden.- “La economía de Estados Unidos está rota”.

Trump.- “La economía en mi administración es la mejor en la historia”.

Biden.- “Trump será el primer presidente en la historia que dejará menos empleos que cuando entró en el cargo”.

Trump.- “Tendrías una depresión como nunca antes la has visto (si gana Biden la elección)”.

Biden.- “El código tributario que lo puso en una posición de que paga menos impuestos que un maestro con su salario. Dice que es inteligente porque puede aprovechar el código tributario y sí se aprovecha del código tributario. Por eso voy a eliminar los recortes de impuestos de Trump”.

Trump.- -"He pagado millones de dólares en impuestos; millones de dólares en impuestos sobre la renta".

Biden.-"Bajo este presidente nos hemos vuelto más débiles, más enfermos, más pobres, más divididos y más violentos. Cuando era vicepresidente heredamos una recesión, la arreglamos".

Trump.- "Queremos deshacernos de él y dar algo que sea más barato y mejor".

Biden.- “¿Podrías callarte?", dijo Biden a Trump mientras intentaba explicar los motivos por los cuales se debe mantener el Obamacare.

Trump.- “¿No recibió tres millones y medio de dólares, Joe?", dice sobre Hunter Biden, hijo del exvicepresidente.

Biden.- "Es difícil conseguir algo con este payaso, perdón, esta persona" .

Trump.- "Hunter fue expulsado del ejército".

Biden.- “Respecto a ser más débiles, le hecho es que yo me he enfrentado a Putin y le he dicho que no vamos a aguantar ninguna de sus cosas. Él (Trump) es el cachorro de Putin. No le ha dicho nada sobre los soldados americanos”.

Trump.- “Yo hecho más en 47 meses que lo que tú has hecho en 47 años”.

Biden.- “Wall Street dice que mi plan económico crearía siete millones más de empleos que el de Trump”.

Trump.- “Llamaste a los afroamericanos súperdepredadores” .

Biden.- “Uno de cada mil afroamericanos ha muerto por el COVID-19”.

Trump.- “Todos los cuerpos policiales del país me apoyan”.

Biden.- “La protesta es apropiada, la violencia nunca lo es”.

Trump.- “Quiero aire y agua cristalina. Quiero aire limpio y hermoso".

Biden.- “Nadie va a construir otra planta de carbón en Estados Unidos, o una de petróleo. Van a pasar a las energías renovables".

Trump.- “También estoy de acuerdo con los autos eléctricos”.

Biden.- "Me volveré a unir al Acuerdo Climático de París porque sin nosotros en él, todo se derrumba".

Trump.- "China lanza tierra real al aire. Rusia lo hace, India lo hace".

Biden.- “Vamos a estar en una posición en la que podamos crear buenos y duros trabajos ... Gastamos miles de millones de dólares en inundaciones, huracanes, mares crecientes. Estamos en un verdadero problema".

Trump.- “Va a haber un fraude como nunca antes lo habías visto. Es un fraude y es una vergüenza".

Biden.- “Habrá millones de personas debido a COVID que votarán con boletas por correo”.

Trump.- "Si veo que se manipulan decenas de miles de boletas, no puedo aceptar eso”.

Biden.- Ya sea que lo llamen Voto por correo o Voto en ausencia, en Florida el sistema electoral es Seguro, Probado y Verdadero.

Trump.- “Insto a mis seguidores a ir a las urnas y observar con mucha atención. Les insto a que lo hagan".

