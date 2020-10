Desde marzo, cuando gran parte de Estados Unidos se cerró para contener el coronavirus, Donald Trump tentó al destino, ignorando los consejos de su propia administración para evitar el virus, pero logrando evitarlo de todos modos.

Hubo una manifestación en junio dentro de un estadio de Tulsa y un discurso en la convención ante dos mil 500 personas en el jardín sur de la Casa Blanca en agosto. Luego vinieron los mítines políticos de facto, que dieron paso a mítines al aire libre, que después fueron mítines en interiores. Todos reunieron a partidarios de Trump, en gran parte sin máscara, muy apiñados y, sin embargo, el presidente, un germofóbico habitual incluso antes de la pandemia, siempre salió ileso.

Pero todos palidecieron después de la presentación de celebración del fin de semana pasado de la nominada a la Corte Suprema Amy Coney Barrett, donde aproximadamente 150 invitados se sentaron hombro con hombro en el Rose Garden de la Casa Blanca. Los senadores y otras luminarias republicanas trabajaron entre la multitud, estrechando manos, abrazándose y besándose, inclinándose para conversar. También hubo reuniones en el interior. Y apenas una máscara a la vista.

Dicho evento triunfante se ha convertido en una pesadilla para la salud pública. Al menos ocho personas que asistieron dieron positivo desde entonces, incluido el propio Trump, su esposa, dos senadores republicanos, el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie y el presidente de la Universidad de Notre Dame, aunque no se sabe dónde contrajeron el virus.

Posteriormente, la Casa Blanca dijo que realiza un rastreo de contactos, pero varios asistentes le dijeron a Bloomberg News que no habían sido contactados. Algunos invitados están en cuarentena, mientras que otros no, en aparente contradicción con las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

"Si tuvieras que inventar una forma de transmitir este virus, ese es el entorno que inventarías", dijo Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota.

La respuesta refleja el enfoque inconsistente de Trump ante la pandemia: solo de manera selectiva y rara vez siguiendo los consejos de sus propios profesionales de la salud. Trump, en un comunicado del hospital Walter Reed el sábado, atribuyó su diagnóstico al destino y su deseo de ser visto liderando el país.

"No tuve otra opción porque simplemente no quería quedarme en la Casa Blanca", dijo. "Tenía que estar al frente, y esto es Estados Unidos, esto es Estados Unidos".

Trump ha hecho de minimizar el riesgo del virus y hacer que el país vuelva a funcionar como pieza central de su campaña de reelección. Ahora los votantes juzgarán cómo ese enfoque ha valido la pena tanto para el país como para Trump personalmente, solo un mes antes del día de las elecciones.

"Tenemos una situación ahora en la que varias personas en la Casa Blanca tienen COVID-19, ya que no se estaban tomando precauciones", dijo la doctora Leana Wen, médica de emergencia y profesora de salud pública en la Universidad George Washington, excomisionada de salud de Baltimore.

Trump a menudo ha citado las omnipresentes pruebas de coronavirus dentro de la Casa Blanca como una excusa para no usar una máscara. Pero las pruebas tienen que ver con la detección, no con la prevención, dijo Wen.

No se sabe cómo, cuándo ni de quién contrajo Trump el coronavirus. Realizó casi una semana completa de eventos públicos y recaudaciones de fondos después de la ceremonia de Rose Garden del sábado, incluida una el jueves en su campo de golf en Nueva Jersey después de enterarse de que una asistente cercana, Hope Hicks, había contraído el virus.

Fue trasladado en helicóptero al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed el viernes después de dar positivo por el virus y mostrar síntomas. Su personal dice que pasará al menos tres días allí.

La introducción de Barrett ha generado críticas por lo que parece ser una burla de los protocolos. Las imágenes del evento muestran a una multitud relajada que se mezcla libremente, algunos con máscaras, pero muchos sin ellas.

Hubo una sensación de vértigo en la ocasión, ya que los invitados golpearon los puños, posaron para fotos grupales y compartieron abrazos antes y después del anuncio de Trump. Durante sus comentarios, los invitados se sentaron muy juntos.

“No estaba contento de que hubiera mucha gente sin máscaras”, a pesar de los carteles que pedían a los asistentes que lo hicieran, dijo John Malcolm, un erudito legal de la Fundación Heritage que asistió al evento.

Malcolm, quien se desempeña como director del Centro Meese de Estudios Legales y Judiciales, dijo que tomó una prueba de COVID-19 el martes, que resultó negativa. Malcolm dijo que aún no ha tenido noticias de ningún funcionario de la Casa Blanca que esté dando seguimiento a la propagación del virus en el evento, aunque agregó que no creía que fuera necesario.

"En este punto, cualquiera que haya asistido al evento sin duda está al tanto de que debería considerar hacerse la prueba", dijo Malcolm en una entrevista telefónica.

Comprobaciones de temperatura

Los invitados a la Casa Blanca fueron sometidos a controles de temperatura al entrar, aunque la evaluación no es infalible, ya que algunas personas infectadas pueden no tener síntomas y otras no desarrollar fiebre. Y la mayoría de los asistentes solo participaron en el evento al aire libre, donde se cree que se reduce el riesgo de propagación a través de gotitas en aerosol.

Nadie estaba “siendo arrogante con el COVID-19”, dijo Cleta Mitchell, abogada de derecho político y socia en la oficina de Foley & Lardner en Washington, D.C.

"La mayoría de la gente en la audiencia, incluyéndome a mí, estuvo al aire libre todo el tiempo", dijo Mitchell por correo electrónico. “Se tomaron las temperaturas a medida que atravesábamos los puntos de entrada y se requerían máscaras. Una vez afuera, las máscaras eran opcionales, pero estábamos afuera ".

Pero el evento al aire libre fue organizado por reuniones dentro de la Casa Blanca, a las que asistieron al menos algunos de los participantes que luego se descubrió que estaban infectados. Algunos de los que asistieron a estos eventos bajo techo fueron evaluados, pero no está claro cuántos. Barrett y su familia visitaron a Trump, la primera dama y otros miembros del personal de la Casa Blanca en la Oficina Oval antes de la celebración del Rose Garden.

Y aunque el virus generalmente se propaga con menos facilidad en el exterior, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que las personas se mantengan a dos metros de distancia de las personas con las que no viven y usen máscaras en esas situaciones.

Evento de Nueva Jersey

Las preocupaciones también se avivaron con la mesa redonda de Trump el jueves por la tarde con simpatizantes y una recaudación de fondos en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey. Daría positivo horas después.

Los organizadores del evento enviaron una carta notificando a los asistentes los resultados positivos de las pruebas del presidente y la primera dama. Los funcionarios de salud del estado también han comenzado a intentar comunicarse con los participantes. Asimismo, los organizadores del debate presidencial en Cleveland el martes han dado seguimiento a los asistentes.

No hay indicios de que la propia Casa Blanca esté montando su propio esfuerzo integral de rastreo de contactos, la práctica de juntar cadenas de posibles exposiciones e identificar a las personas que pueden haber entrado en contacto con personas infectadas.

Representantes de varias personas que estuvieron en otros eventos con Trump la semana pasada, incluido el líder de la minoría de la Cámara de Representantes de Minnesota, Kurt Daudt, dijeron que no han sido notificados formalmente de su posible exposición ni han sido contactados por investigadores que buscan conocer sus acciones en los últimos días.

La naturaleza de alto perfil de estos casos hace que sea probable que las personas en eventos recientes con Trump ya sean conscientes de su posible exposición. Los esfuerzos de rastreo de contactos a menudo son realizados por las autoridades de salud locales como una forma de ayudar a identificar los contactos de segundo y tercer orden que pueden haber estado cerca de alguien con una exposición inicial, desde conocidos hasta empleados de tiendas.

Seguimiento de contactos

El médico de Trump, Sean Conley, dijo el sábado que la Unidad Médica de la Casa Blanca estaba realizando un rastreo de contactos. LaToya Foster, portavoz del alcalde de Washington, dijo que la Casa Blanca haría cualquier rastreo de contactos.

Después de que su infección se hiciera pública la madrugada del viernes, la Casa Blanca se apresuró a seguir más de cerca algunas pautas: los asesores principales de repente comenzaron a usar máscaras, por ejemplo. Pero otros aún fueron descartados, como las recomendaciones de cuarentena para aquellos que han estado en contacto con un caso confirmado.

El viernes, la campaña de Trump anunció que eliminaría todos los eventos planeados que involucren al presidente, aunque algunos podrían ser virtuales. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, quien usó una máscara afuera, pero también trabajó el viernes a pesar de estar expuesta tanto a Trump como a Hicks, dijo que los funcionarios estaban buscando formas para que Trump continúe hablando con el pueblo estadounidense.

La campaña de Trump inició un reinicio el sábado, lanzando la "Operación MAGA" en un intento por mantener las cosas en movimiento en ausencia tanto de Trump como del gerente de campaña Bill Stepien, quien también tiene la enfermedad.

Trump ahora enfrenta la perspectiva de desechar sus mítines característicos, un elemento básico de sus dos campañas. Mientras tanto, la votación ya ha comenzado en gran parte de los Estados Unidos, con encuestas que muestran que Trump está por detrás del exvicepresidente Joe Biden a nivel nacional y en estados clave.

En diferentes épocas, los votantes se han movilizado en torno a presidentes heridos, como lo hicieron con Ronald Reagan después de que sobreviviera a un intento de asesinato en 1981, o animaron a los líderes en tiempos de crisis nacional, como lo hicieron con George W. Bush después de los ataques terroristas del 11 de septiembre.

La propia insistencia de Trump en ignorar las medidas de salud pública que muchos estadounidenses observan todos los días, como las máscaras y el distanciamiento social, podría disminuir esa reserva de simpatía. Su presidencia ha sido tan polarizante que hay pocos precedentes claros de cómo su enfermedad podría afectar el sentimiento estadounidense. Las encuestas ya muestran que los estadounidenses desaprueban enérgicamente su manejo de la pandemia.

“Los presidentes en problemas siempre experimentan un aumento temporal en los números”, dijo Craig Shirley, historiador presidencial y biógrafo de Ronald Reagan. "Es simplemente la decencia básica del pueblo estadounidense".