Trump: Regresaré porque aún tengo que hacer a EU grande otra vez

El presidente Donald Trump publicó este sábado un video por primera vez desde que se conoció su positivo a COVID-19.

El mandatario dijo que "no se sentía muy bien, pero me siento mucho mejor ahora".

"Estamos trabajado duro para que pueda regresar (al trabajo), tengo que regresar porque aún tenemos que hacer a Estados Unidos grande otra vez", afirmó en el video publicado en su cuenta de Twitter.

Al hablar sobre su caso de COVID-19, Trump señaló que esto es algo que le ha pasado a millones de personas en todo el mundo y en EU.

"Estoy peleando por ellos, no solo por los estadounidenses, sino por todo el mundo y vamos a derrotar al coronavirus", comentó.

Trump agradeció los mensajes de apoyo enviados por líderes del mundo y personajes de la política estadounidense.

El mandatario aseguró que fue su decisión no permanecer en la Casa Blanca después de que se confirmó que padecía COVID-19.

"Me dieron esa opción, me dijeron 'no vayas a la Oficina Oval, solo permanece en tu recámara, enciérrate, no veas y no hables con la gente'. Yo no puedo hacer eso, tengo que estar al frente porque esto es Estados Unidos, este es el país mas grande y poderoso del mundo no puedo estar encerrado en un cuarto totalmente seguro", comentó.

