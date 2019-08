Trump sonríe y levanta el pulgar en foto con niño que quedó huérfano por tiroteo en El Paso

El presidente y la primera dama de Estados Unidos, Donald y Melania Trump, posaron sonrientes junto a un bebé cuyos padres murieron tras el tiroteo en un Walmart en Texas.

El tiroteo del sábado 3 de agosto dejó como saldo al menos 22 muertos, de acuerdo con lo informado por la policía local.

El mandatario estadounidense levanta el pulgar en la imagen junto al menor de dos meses, Paul, hijo de Andre y Jordan Anchondo, quienes murieron para protegerlo.

"Andre protegió a su esposa y a su hijo de 2 meses, Paul, mientras que su esposa (Jordan), protegió (también) a Paul", narra Tito Anchondo, familiar de la pareja en Go Fund Me, una plataforma para recaudar fondos.

En la fotografía, junto a Trump, aparece Tito Anchondo.

Elizabeth Terry, tía de Andre, contó a CNN que el bebé fue sacado debajo del cuerpo de su madre y sufrió fracturas en dos dedos.

En una entrevista con NPR, Tito comentó que su hermano, Andre, apoyaba a Donald Trump. También consideró que, aunque el presidente ha hecho "comentarios de mal gusto", la gente ha malinterpretado lo dicho por el mandatario, en relación a las protestas que hubo el jueves ante su visita.

Trump no visitó a ninguno de los ocho sobrevivientes que aún se encuentran en recuperación en el hospital; tres de ellos porque se encuentran en una situación de pobreza o no hablan inglés, mientras que cinco rechazaron la oferta, de acuerdo con The Guardian.