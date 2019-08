Trump, reprobado por 62% de los ciudadanos de EU

Seis de cada 10 estadunidenses desaprueban en general la labor del presidente Donald Trump, de acuerdo con una encuesta elaborada por la agencia The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, al agregar que algunos apoyan la forma como el mandatario maneja la economía del país, pero le dan bajas calificaciones en otros temas importantes.

Según el sondeo, 36 por ciento de los estadounidenses aprueban el trabajo de Trump como presidente y 62 por ciento lo desaprueban.

Los números podrían parecer malos para un mandatario que en 14 meses buscará relegirse.

La tasa de aprobación de Trump nunca ha sido menor a 32 por ciento superior a 42 por ciento en los sondeos de AP-NORC desde que asumió el cargo.

En comparación, la aprobación del presidente Barack Obama nunca bajó de 40 por ciento en las encuestas de encuestadora Gallup.

Las malas calificaciones de Trump se extienden al manejo de varios temas clave: migración, atención médica, política exterior y armas.

La opinión de cómo el presidente maneja la economía siguen siendo un punto positivo a pesar de los temores de una posible recesión, con 46 por ciento de apoyo entre los encuestados.

Sin embargo, es rechazada por más de 60 por ciento su politica de armas y su diplomacia.

La congruencia indica que la posición débil del presidente con el pueblo está calcificada después de dos años de crisis políticas casi constantes, declaraciones escandalosas y retórica divisiva en la Casa Blanca.

Con ese panorama adverso, Trump viajará a la Cumbre del Grupo de los 7 (G7), que se realizará el fin de semana en Biarritz, Francia.

La Casa Blanca informó que el mandatario se reunirá con el primer ministro británico, Boris Johnson; el canadiense, Justin Trudeau; el japonés, Shinzo Abe; y el indio, Narendra Modi.

La reunión con Johnson es la más esperada en los encuentros de Trump, porque tratará el tema del Brexit y el apoyo de Estados Unidos de firmar un acuerdo de libre comercio con el Reino Unidos, cuando salga de la Unión Europea (UE) el próximo 31 de octubre.