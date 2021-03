Trump quiere volver a la Casa Blanca con una mujer o un afroamericano como vicepresidente

Donald Trump les está diciendo a sus aliados que está considerando seriamente otra candidatura a la presidencia en 2024, y asesores cercanos quieren que elija a alguien que no sea el exvicepresidente Mike Pence, según personas familiarizadas con las discusiones.

Trump se habló públicamente en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) el domingo pasado de que está considerando otra candidatura a la presidencia. En privado, ha discutido alternativas a Pence mientras evalúa quién cree que estuvo con él al final de su mandato y quién no, según dos de las personas.

Solicitaron el anonimato porque las conversaciones han sido privadas.

Los asesores de Trump han discutido la identificación de un compañero de fórmula negro o mujer para su próxima carrera, y tres de las personas familiarizadas con el asunto dijeron que Pence probablemente no estará en la lista.

Dos asesores han sugerido que Trump considere a la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, dijeron las personas. Donald Trump Jr. y su novia, Kimberly Guilfoyle, organizarán una recaudación de fondos para Noem el viernes en el resort y casa de Trump en Mar-a-Lago en Palm Beach. El expresidente planea hacer acto de presencia, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Y el martes, Trump emitió un respaldo público a la reelección del senador Tim Scott de Carolina del Sur. Scott es el único republicano negro en el Senado de Estados Unidos.

Pence rechazó los llamamientos de su jefe para anular unilateralmente la derrota de la reelección de Trump cuando presidió el conteo de votos del Colegio Electoral en el Congreso el 6 de enero. El evento se convirtió en una insurrección de los partidarios de Trump, quienes invadieron el Capitolio, interrumpieron el conteo y forzaron al vicepresidente y miembros del Congreso para huir. Cinco personas murieron en el tumulto.

Los dos políticos no hablaron durante varios días. Pence no ha dicho si estaría interesado en postularse nuevamente con Trump, según una persona familiarizada con la situación, que cree que es dudoso que Pence lo esté.

El asesor de Trump, Jason Miller, dijo que "no hay conversaciones de ese tipo" sobre elegir a alguien que no sea Pence si vuelve a postularse, y que el expresidente "no ha tomado ninguna decisión con respecto a una posible candidatura a 2024". Un portavoz de Pence no hizo comentarios de inmediato.

En el campamento de Trump, aún no se ha considerado seriamente a los futuros candidatos a vicepresidente, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Si se presenta, Trump probablemente no hará un anuncio formal hasta el verano de 2023, dijeron.

Si Trump se postula en 2024, sería bueno que eligiera una compañera de fórmula o alguien que pueda atraer a los votantes que perdió en 2020 y que Pence se escape por su cuenta y se asocie con alguien que comparta sus valores conservadores fundamentales, dijo Alyssa Farah, exdirectora de comunicación de Trump.

"Probablemente sea lo mejor para ambos", dijo Farah en el programa "Sound On" de Bloomberg Radio el miércoles.

En un mitin frente a la Casa Blanca antes del motín mortal del 6 de enero, Trump dijo que ganaría las elecciones de 2020 si Pence hacía "lo correcto" y rechazó los votos del Colegio Electoral para Joe Biden de varios estados donde el expresidente había alegado, sin prueba de que el fraude generalizado le había costado la victoria.

Después de que Pence se negó, Trump tuiteó que su vicepresidente "no tuvo el coraje de hacer lo que debería haberse hecho para proteger nuestro país y nuestra Constitución". En ese momento, la multitud estaba invadiendo el Capitolio, con algunos insurrectos coreando "cuelguen a Mike Pence", mientras el Servicio Secreto empujaba al vicepresidente a un lugar seguro.

Si bien Trump no anunció formalmente su candidatura en la CPAC el domingo, su primera aparición pública desde que dejó el cargo el 20 de enero, la insinuó. Trump recitó los logros de su mandato en la Casa Blanca, repitió su falsa afirmación de que ganó las elecciones de 2020 y agregó: “¿Quién sabe? Incluso puedo decidir vencerlos por tercera vez".

Las reflexiones públicas del expresidente sobre otra candidatura pueden congelar efectivamente el campo presidencial republicano de 2024, ya que es probable que muchos otros candidatos republicanos prominentes esperen la decisión del expresidente antes de anunciar sus propias campañas.

Trump está construyendo una estructura política que serviría como base para la campaña en caso de que decida postularse nuevamente, incluido un comité de acción política existente, Save America, que acepta donaciones de hasta cinco mil dólares por persona.

Pence fue invitado a hablar en la CPAC pero informó a los organizadores semanas antes del evento que él y su familia habían decidido mantener un perfil bajo en la primera mitad del año. Dijo que está abriendo una oficina y planea regresar a Indiana este verano.

El mismo exvicepresidente es considerado un candidato potencial de primer nivel en 2024. Una encuesta de Harvard-Harris realizada del 23 al 25 de febrero encontró que el 42 por ciento de los votantes republicanos preferían a Trump como su nominado en 2024, en comparación con el 18 por ciento de Pence, quien obtuvo el puesto segundo.

