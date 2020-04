¿Trump puede retrasar las elecciones de 2020 por el COVID-19? Esto dice la Constitución

OPINIÓN Bloomberg Businessweek OPINIÓN

Es alarmante, por decir lo menos, que la gente haga esta pregunta: ¿el presidente Donald Trump tiene la autoridad legal para posponer o cancelar las elecciones presidenciales de 2020?

La respuesta es completamente clara: no.

Comencemos con la propia Constitución: “El Congreso puede determinar el tiempo para elegir a los electores y el día en que darán sus votos; el día será el mismo en todo Estados Unidos ".

El documento fundacional refleja un juicio inequívoco de que el Congreso, y no un presidente potencialmente interesado, puede decidir cuándo se elegirá al líder de los Estados Unidos. Si el presidente pudiera establecer el momento de su propia elección, tendría que especificar una fecha que sea favorable para él, o una fecha específica hasta que las condiciones sean las correctas.

El Congreso ha ejercido la autoridad que le otorga la Constitución. Al respecto, una ley promulgada en 1948 indica lo siguiente:

Los electores que votarán para elegir un presidente y vicepresidente serán nombrados, en cada estado, el martes siguiente al primer lunes de noviembre, cada cuatro años después de cada elección de presidente y vicepresidente.

Un lector quisquilloso podría responder: esas disposiciones se refieren a la selección de miembros del Colegio Electoral. ¿Qué tiene eso que ver con el voto popular?

La respuesta es que los dos están inextricablemente entrelazados. Según la Constitución, por supuesto, el ganador de las elecciones es el candidato que obtiene la mayoría de los votos en el Colegio Electoral. A cada estado se le asigna un número específico de electores, cuyos votos generalmente se otorgan (por ley estatal) al candidato que gana el voto popular en ese estado.

En la práctica, la especificación del Congreso de "el tiempo para elegir a los electores" es también una especificación del tiempo para el voto popular. (Sin duda, la Constitución también otorga a los estados un papel importante en la decisión de cómo designar a los electores, pero no le otorga al presidente la autoridad para decirle a los estados qué hacer).

Es cierto que el Congreso podría cambiar la fecha que promulgó. Sin embargo, debido a que los demócratas controlan la Cámara de Representantes, eso no es muy probable (a menos que las circunstancias empeoren mucho).

E incluso si el Congreso decidiera hacer eso, no ayudaría mucho a Trump. Según la vigésima enmienda, "los mandatos del presidente y el vicepresidente finalizarán al mediodía del día 20 de enero". El significado simple es que después de la expiración de un mandato de cuatro años, un presidente que no ha sido reelegido tiene que dejar el cargo.

¿No es ese el final del asunto? No exactamente. Durante mucho tiempo se ha discutido si el presidente tiene algún tipo de "poder de emergencia" inherente. Trump parece pensar que tiene ese poder (y más). Pero la Constitución no otorga explícitamente al presidente algo así, lo cual es un gran problema.

La decisión más relevante de la Corte Suprema se conoce como el Caso de Incautación de Acero, y es una de las más importantes en la historia de la nación. Surgió cuando el presidente Harry Truman emitió una orden en 1952 que ordenaba la confiscación de las acereras estadounidenses, argumentando que un posible paro laboral podría crear una catástrofe nacional en medio de la Guerra de Corea.

En un discurso a nivel nacional, Truman explicó: “Nuestra seguridad nacional y nuestras posibilidades de paz dependen de nuestra producción de defensa. Nuestra producción de defensa depende del acero".

Como cuestión de derecho, el gobierno argumentó que, según la Constitución, Truman tenía "poder inherente" para hacer lo que había hecho: poder que, en su opinión, estaba "respaldado por la Constitución, por precedentes históricos y por decisiones judiciales".

La Corte Suprema rechazó rotundamente ese argumento y dijo: “Los fundadores de esta nación confiaron el poder legislativo solo al Congreso, tanto en los buenos como en los malos tiempos. No serviría de nada recordar los acontecimientos históricos, los temores al poder y las esperanzas de libertad que hay detrás de su elección".

El juez Robert Jackson, un fuerte defensor de las prerrogativas presidenciales, dijo lo siguiente sobre el reclamo de Truman de poder de emergencia y sobre las opiniones de los autores de la Constitución:

Sabían qué eran las emergencias, sabían las presiones que generaban para una acción autorizada, también sabían cómo permitían un pretexto listo para la usurpación. También podemos sospechar que sospechaban que los poderes de emergencia tenderían a provocar emergencias. Además de la suspensión del privilegio del recurso de hábeas corpus en tiempo de rebelión o invasión, cuando la seguridad pública lo requiera, no hicieron ninguna disposición expresa para el ejercicio de una autoridad extraordinaria debido a una crisis. No creo que legítimamente podamos modificar su trabajo.

Eso es bastante decisivo.

Por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que los abogados de Trump indiquen un argumento constitucional que respalde lo que quiera hacer, o que ignore las restricciones legales a su autoridad. De ser así, estaríamos en una verdadera crisis constitucional y seríamos testigos del autoritarismo en su forma definitoria.

*Cass R. Sunstein es columnista de Bloomberg Opinion, autor de The Cost-Benefit Revolution y coautor de Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness.