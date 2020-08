Trump prohíbe a los residentes de EU hacer negocios con los dueños de las apps chinas TikTok y WeChat

El presidente Donald Trump firmó un par de órdenes ejecutivas que prohíben a los residentes de Estados Unidos hacer negocios con TikTok, WeChat o los propietarios chinos de las aplicaciones a partir de 45 días, citando el riesgo de seguridad nacional de dejar expuestos los datos personales de los estadounidenses.

La medida coincide con el impulso de Trump para la venta de TikTok, la popular aplicación de video propiedad de ByteDance, a una compañía estadounidense, y se produce un día después de que el secretario de Estado, Michael Pompeo, instó a las empresas estadounidenses a eliminar las aplicaciones chinas de sus tiendas. La medida amenaza con multas a cualquier residente o empresa de Estados Unidos que participe en transacciones con TikTok, WeChat o sus propietarios después de que la orden entre en vigencia.

“Esta aplicación móvil también puede usarse para campañas de desinformación que beneficien al Partido Comunista Chino”, dijo Trump en la orden, publicada el jueves por la Casa Blanca. La recopilación de datos a través de TikTok "amenaza con permitir que el Partido Comunista de China acceda a la información personal y patentada de los estadounidenses, lo que podría permitir que China rastree las ubicaciones de los empleados y contratistas federales, cree expedientes de información personal para el chantaje y realice espionaje corporativo".

Los representantes de TikTok y WeChat no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

WeChat es el software de mensajería desarrollado por Tencent Holdings, de China, que se ha convertido en una aplicación para todo uso que permite a las personas usarla para pagos, comercio electrónico y más. La aplicación es una de las más populares del mundo con más de mil millones de usuarios.

Tencent es una de las empresas de tecnología más grandes de China. Su director ejecutivo, Pony Ma, se encuentra entre los muchos líderes empresariales que se desempeña como delegado en el Congreso Nacional del Pueblo, el parlamento de China.

Las acciones de Tencent cayeron hasta un 1.5 por ciento en las operaciones matutinas. El yuan offshore se debilitó hasta un 0.27 por ciento, el máximo desde el 22 de julio, a seis mil 624 por dólar.

Prohibir Wechat en Estados Unidos podría tener implicaciones mucho mayores para los negocios transfronterizos entre empresas chinas y estadounidenses, y afectaría todo, desde la fabricación de máscaras faciales médicas y iPhones de Apple hasta los contratos de firma de abogados y banqueros.

Si bien WeChat no es popular en Estados Unidos como herramienta de mensajería para consumidores, la aplicación no solo se usa para chatear con amigos y familiares. En China, es prácticamente imposible funcionar sin Wechat y las empresas lo utilizan esencialmente en lugar del correo electrónico y los mensajes de texto, que no se utilizan tanto en China como en Estados Unidos. Otras aplicaciones de mensajería como Whatsapp, propiedad de Facebook, son bloqueadas en China, lo que dificulta la comunicación con socios en el extranjero sin WeChat.