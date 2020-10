Trump podría ser dado de alta este lunes: médico de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump podría ser dado de alta del hospital el próximo lunes siempre y cuando se recupere del COVID-19, dijo uno de sus médicos este domingo, aunque le han administrado un medicamento para controlar la inflamación.

"El presidente ha seguido mejorando", dijo el médico de la Casa Blanca, Sean Conley, a los periodistas en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed. "Como con cualquier enfermedad, hay frecuentes altibajos a lo largo del curso".

El doctor Brian Garibaldi, que forma parte del equipo médico del presidente, dijo que "nuestra esperanza es que podamos planificar un alta tan pronto como mañana en la Casa Blanca".

Conley dijo que el nivel de saturación de oxígeno en sangre de Trump se redujo dos veces desde su diagnóstico, pero nunca por debajo del 90 por ciento. Conley dijo que el equipo médico del presidente decidió después de algunas discusiones administrar dexametasona, un esteroide que se usa para tratar la inflamación en pacientes con COVID-19.

A Trump ya se le ha administrado un "cóctel de anticuerpos" experimental, así como Remdesivir, un fármaco antiviral.

Este domingo, un asistente de campaña de alto nivel dijo que el presidente pronto estará "listo para volver a la campaña electoral".

Jason Miller dijo en "Meet the Press" de NBC que en una conversación telefónica el sábado por la tarde Trump, quien durante meses ha desafiado las recomendaciones de salud pública de usar una máscara y mantener la distancia social, quiere "recordarle a la gente que se lave las manos, use desinfectante y asegúrese de que si no puede distanciarse socialmente de usar una máscara ".

Cuando se le preguntó acerca de una nueva encuesta de NBC-Wall Street Journal que muestra que Biden lidera a Trump en 14 puntos porcentuales, Miller dijo en el programa "This Week" de ABC que la campaña es optimista sobre las perspectivas de Trump en los estados clave en el campo de batalla necesarios para obtener 270 votos electorales. En la encuesta realizada después del debate presidencial del martes, pero antes de que a Trump se le diagnosticara COVID-19, Biden lideraba a Trump entre un 53 por ciento y un 39 por ciento, la mayor ventaja de la campaña presidencial.

Con Trump siendo tratado por el coronavirus en el hospital militar Walter Reed, sus asistentes acudieron a los programas de noticias dominicales para disipar las dudas sobre su campaña de reelección y defender sus mítines de campaña y los eventos de la Casa Blanca en los que Trump y sus partidarios rara vez usaban máscaras.

"Les damos una máscara, verificamos su temperatura", dijo Miller, burlándose de que el candidato demócrata Joe Biden a menudo "usaba la máscara como accesorio". Trump también ha ridiculizado a Biden por usar una máscara en sus apariciones públicas.

Miller dijo que Trump "va a derrotar" al virus. "Y creo que cuando el presidente Trump llegue a la Casa Blanca y salga a la campaña, será una honda en el futuro", dijo.

Pero el asesor de seguridad nacional, Robert O’Brien, que contrajo el virus antes y se ha recuperado, fue más cauteloso y subrayó que es demasiado pronto para saber cómo le irá a Trump. "Los días siete y ocho son los días críticos", dijo en "Face the Nation" de CBS.

Cuando se le preguntó sobre una posible transferencia de poder en caso de que la situación de Trump se deteriore, O'Brien dijo: "Tenemos un gran equipo y el presidente tiene el control firme".

Miller, el asesor de campaña, promovió lo que se anuncia como "Operación MAGA", con un evento virtual el lunes por la noche seguido por el vicepresidente Mike Pence, miembros de la familia Trump y sustitutos que se desplegaron después del debate vicepresidencial programado para el miércoles por la noche en un esfuerzo por generar impulso en ausencia de Trump.

Los ayudantes de Trump, incluidos Hope Hicks, el director de campaña Bill Stepien y simpatizantes, incluido el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y los senadores republicanos Thom Tillis, Mike Lee y Ron Johnson, se han pronunciado sobre COVID-19, lo que plantea dudas sobre si la Casa Blanca de Trump y los eventos de campaña se han convertido en ubicaciones para el virus.

Miller dijo que él y otros asesores y asesores de Trump "se mantienen alejados del presidente en todo momento" y Trump "es una de las personas más probadas del país".

Steve Cortes, otro asesor de la campaña de Trump, defendió las acciones del presidente que condujeron a su enfermedad, incluso ignorando ampliamente la orientación de las autoridades de salud.

"Tomó riesgos razonables, no imprudentes", dijo Cortés en "Fox News Sunday". "Este presidente se va a recuperar, tenemos mucha confianza en eso, y nuevamente, es un luchador en todos los sentidos de la palabra y lo está haciendo muy bien".

Pence seguirá haciendo campaña y no habrá demora en la confirmación por parte del Senado de Amy Coney Barrett, dijo Cortes.

Te puede interesar: