Ellos librarán la suspensión temporal de migración a EU que anunció Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea detener temporalmente la inmigración legal a EU, y una versión preliminar de una orden ejecutiva impediría que las personas busquen una variedad de visas de trabajo en su último esfuerzo para contener las consecuencias de la pandemia de COVID-19.

Esta orden negaría la entrada a las personas que buscan la mayoría de los tipos de visas de trabajo durante al menos 90 días, según un proyecto obtenido por Bloomberg News.

Pero incluye excepciones para las personas que buscan trabajo en "producción de alimentos y que ayudan directamente a proteger la cadena de suministro", lo que podría aplicarse a los trabajadores agrícolas. La prohibición tampoco se aplicaría a los profesionales de la salud o la investigación médica, según el borrador.

Sin embargo, los trabajadores de la industria de la tecnología que viven en EU con visas H-1B deberán proporcionar certificaciones actualizadas al gobierno de que no están desplazando a los trabajadores estadounidenses. Los refugiados y los solicitantes de asilo no se verían afectados por la orden, ni los cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.

El proyecto de orden, que no se ha finalizado, enmarca los límites a la inmigración como cruciales para el esfuerzo de la administración Trump de revivir la economía devastada por la pandemia de coronavirus, al proteger lo que llama "el trabajador marginal".

"He determinado que no podemos impulsar la economía doméstica si los estadounidenses se ven obligados a competir contra un grupo de trabajadores artificialmente ampliado causado por la introducción de trabajadores extranjeros", dijo Trump en el borrador. "He determinado que la entrada de la mayoría de los extranjeros como trabajadores permanentes o temporales en el periodo inmediato tendría un impacto negativo en el interés nacional".

La Casa Blanca declinó hacer comentarios.

El efecto práctico de la orden sigue sin estar claro. Las agencias de inmigración y las embajadas han dejado de procesar visas, lo que significa que muchos de los que buscan emigrar o visitar territorio estadounidense ya no pueden hacerlo.

Las admisiones de refugiados han sido suspendidas desde el 19 de marzo después de que Naciones Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones detuvieran temporalmente los viajes de estas personas. Estados Unidos extendió esa suspensión hasta el 15 de mayo.

Trump anunció la suspensión de la migración legal mediante un tuit publicado el lunes por la noche. Hasta el mediodía de este martes, la Casa Blanca no había proporcionado detalles, pero el Departamento de Justicia está revisando la orden ejecutiva en cuanto a forma y legalidad, comentó un funcionario del departamento.

La orden sigue siendo debatida internamente, al igual que si se aplica a visas en poder de estudiantes, médicos, maestros o investigadores, entre otros, que no son migrantes, según una persona cercana a la administración, que discutió el asunto bajo condición de anonimato.

El proyecto de orden sugería que los médicos e investigadores estarían exentos.

La Casa Blanca solicitó al Departamento de Seguridad Nacional que comenzara a trabajar en una prohibición la semana pasada, pero el tuit de Trump sorprendió a los funcionarios de Inmigración, según una persona cercana a la administración, que discutió el asunto bajo condición de anonimato.

La reacción republicana temprana fue mixta y los funcionarios de la administración informaron a grupos de agricultores que la medida no afectará a los trabajadores agrícolas extranjeros de temporada, quienes cosechan cultivos estadounidenses, según dos representantes de la industria que hablaron bajo condición de anonimato.

El repentino anuncio de Trump se produjo cuando busca contener las consecuencias sanitarias, económicas y políticas de la pandemia del nuevo coronavirus que ha matado a más de 42 mil estadounidenses en un año electoral, mientras mantiene cerrada la economía cuya fuerza había sido la base de su campaña hace solo dos meses.

Trump ha argumentado que el virus es una prueba para mantener el rumbo en su agenda, restringiendo aún más las fronteras de Estados Unidos y presionando para fabricar más productos a nivel nacional.

Una corte dividida

Una Corte Suprema fuertemente dividida dijo en 2018 que el presidente tiene una amplia autoridad para restringir la entrada al país, y es posible que ni siquiera tenga que explicar por qué. El fallo de 5-4 confirmó la polémica prohibición de viaje de Trump, que negó la entrada al país de un grupo de países mayoritariamente musulmanes.

La opinión mayoritaria del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, apuntaba a una ley federal de inmigración que le permite al presidente suspender la entrada de "todos los extranjeros o cualquier clase de extranjeros" si el director ejecutivo considera que su llegada sería "perjudicial para los intereses de los Estados Unidos".

Esa disposición "exuda deferencia al presidente en cada cláusula", escribió Roberts para los cinco jueces nombrados por los republicanos en la mayoría. Roberts rechazó las afirmaciones de que Trump no había justificado su prohibición de viajar, diciendo que esos argumentos dependían de la premisa "cuestionable" de que la ley exige que el presidente brinde una explicación detallada.

Medias enérgicas contra la inmigración ilegal y la promesa de construir un muro en la frontera con México fueron pieza central de la campaña electoral de Trump en 2016. Su índice de aprobación de Gallup cayó seis puntos la semana pasada a medida que se intensificó el escrutinio de su manejo del brote del COVID-19, y Estados Unidos lidera el mundo en total de casos reportados.

El asesor de seguridad nacional Robert O'Brien, quien habló con periodistas este martes en la Casa Blanca, calificó la suspensión como "un problema temporal" y dijo que no sabía cuánto duraría.

"Tendremos que esperar y ver. Miren, no sabemos cuál será el horizonte temporal para la lucha contra este virus . A nadie le gusta. El presidente no quería establecer restricciones de viaje, no quería establecer restricciones a la inmigración, pero tenemos que hacerlo debido a este terrible virus que se ha desatado de las costas extranjeras ", dijo.

Los legisladores aún no habían recibido ningún detalle de la administración hasta el mediodía de este martes, declaró un funcionario republicano, que habló bajo condición de anonimato.

El senador republicano Chuck Grassley de Iowa agregó que no sabe si la pausa de Trump sobre inmigración legal tiene sentido.

"Hemos sido una nación acogedora y necesitamos personas", dijo Grassley en C-SPAN el martes. Sin embargo, el senador republicano Ted Cruz de Texas le dio la bienvenida. "Creo que esta es una medida razonable a corto plazo, una medida de emergencia razonable", afirmó a Fox News este martes.

Esta es la última medida tomada por Trump y su administración para restringir la frontera de Estados Unidos en medio de la pandemia. Trump ha impuesto amplias restricciones de viaje a China, Europa, Canadá y México para frenar la propagación del virus, y el Departamento de Estado suspendió el mes pasado temporalmente los servicios de visas de rutina en las embajadas y consulados.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EU también ha suspendido los servicios de rutina en persona, pero aún ofrece algunos servicios de emergencia.

El tuit de Trump planteó la posibilidad de una orden que congelara todas las solicitudes nuevas de extranjeros para vivir y trabajar en EU cerrando potencialmente el sistema legal de inmigración ya que el presidente y sus asesores ya han restringido los viajes internacionales y han presionado durante mucho tiempo para cerrar las fronteras a la entrada de indocumentados migrantes.

No está claro si considerará ciertas exenciones: por ejemplo, la administración ha trabajado recientemente para permitir la entrada de trabajadores agrícolas de México.

¿Se viene el regreso al trabajo?

Al mismo tiempo, la Casa Blanca ordenó a las agencias federales que comiencen a prepararse para que sus trabajadores regresen a las oficinas. Algunas de ellas comenzaron a reabrir en partes del país, a pesar de la escasez generalizada de pruebas para el COVID-19 y advertencias de una segunda ola de contagios.

El presidente a menudo ha dicho que la pandemia ha fortalecido su deseo de restringir aún más el acceso a EU e incluso de fabricar ciertos productos en el hogar.

El congresista Joaquín Castro, un demócrata de Texas y presidente de la Asamblea Hispana del Congreso, escribió en Twitter que la suspensión fue "no solo un intento de desviar la atención del fracaso de Trump para detener la propagación del coronavirus y salvar vidas, sino un acto autoritario para aprovechar una crisis y avanzar en su agenda antiinmigrante ".

Desde que se convirtió en presidente, Trump ha tratado de frenar ampliamente la inmigración, incluidas las restricciones a los viajes de las naciones de mayoría musulmana, presionar para erigir el muro, llegar a acuerdos para deportar casi inmediatamente a los solicitantes de asilo de ciertos países y reducir el número de refugiados que EU acepta. También criticó repetidamente a los líderes de las llamadas 'ciudades santuario' y reflexionó sobre tratar de poner fin a la ciudadanía automática para las personas nacidas en territorio estadounidense.