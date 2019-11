Trump pide 'ayuda' a la Corte para que fiscal de NY no acceda a su declaración de impuestos

Donald Trump solicitó a la Corte Suprema de los Estados Unidos que evite que sus declaraciones de impuestos se entreguen a un fiscal de Nueva York, presentando una apelación de alto riesgo que tiene como objetivo otorgarle al presidente una amplia inmunidad contra las investigaciones penales mientras está en el cargo.

La apelación, presentada por los abogados personales de Trump, marca la primera vez que la Corte Suprema se ha visto involucrada en una investigación de la conducta personal y los negocios del presidente. Trump dijo a los jueces que está luchando contra una citación "motivada políticamente" que busca registros "muy intrusivos" y que podría interferir con su trabajo como presidente.

Los abogados de Trump también planean buscar la revisión de la corte superior de un fallo separado que le daría acceso al Congreso a sus registros financieros. Juntos, los dos casos pondrán a prueba la voluntad de la Corte Suprema de intervenir en nombre de Trump en lo que sería un enfrentamiento político y legal histórico en un momento en que el presidente también enfrenta un posible juicio político por parte de la Cámara de Representantes.

La apelación presentada el jueves impugna un fallo de un tribunal inferior que decía que la firma de contabilidad Mazars USA tenía que cumplir con una citación del gran jurado de Manhattan para las declaraciones de impuestos del presidente y las de su negocio que se remonta a 2011.

"Las citaciones motivadas políticamente como esta son una ilustración perfecta de por qué un presidente en ejercicio debería ser categóricamente inmune al proceso penal estatal", dijo Trump en la apelación, presentada por el abogado Jay Sekulow.

Trump solicitó a la Corte Suprema que ponga el caso de Nueva York en una vía rápida para que pueda ser escuchado en el periodo de nueve meses que finalizará a fines de junio. Esa solicitud cumple un acuerdo con el fiscal de distrito del condado de Nueva York, Cyrus Vance, quien ha prometido no hacer cumplir la citación hasta que la Corte Suprema actúe.

Hush Payments

La oficina de Vance está investigando si la Organización Trump falsificó los registros comerciales para disfrazar los pagos clandestinos a dos mujeres que afirmaron haber tenido relaciones sexuales con él.

Danny Frost, un portavoz de Vance, declinó hacer comentarios sobre la apelación. Dijo que la oficina responderá en una presentación judicial la próxima semana.

Al rechazar la oferta de Trump de invalidar la citación a Mazars, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en Nueva York dijo por unanimidad que un presidente no puede bloquear el cumplimiento de una citación "simplemente porque él es presidente".

El juez jefe de circuito Robert Katzmann dijo que Trump no había demostrado que la citación interfiriera con su capacidad para hacer su trabajo como presidente.

"No nos enfrentamos, en este caso, con el arresto o encarcelamiento del presidente, ni con una orden que lo obligue a asistir a la corte en un momento o lugar en particular, o, de hecho, con una orden que obligue al presidente a hacer algo". Katzmann escribió. “La citación en cuestión está dirigida no al presidente sino a sus contadores; el cumplimiento no requiere que el presidente haga nada en absoluto".

Mazars no está impugnando la citación. La firma de contabilidad ha dicho que "cumplirá con todas las obligaciones legales".

Trump se ha negado a divulgar sus declaraciones de impuestos al público, algo que todos los presidentes desde Jimmy Carter habían hecho.

Nixon y Clinton

El Departamento de Justicia respaldó a Trump en la corte de apelaciones, aunque con un argumento menos amplio. El gobierno dijo que Vance necesitaba hacer una "demostración de necesidad aumentada y particularizada" para obtener la información fiscal.

La opinión de Katzmann se basó en gran medida en fallos históricos de la Corte Suprema que involucraban a los presidentes Richard Nixon y Bill Clinton.

El fallo de Nixon de 1974 dijo que el presidente tuvo que entregar las grabaciones en cinta de la Oficina Oval para su uso en el juicio penal de seis de los principales asesores derivados del robo de Watergate.

"Ni la doctrina de la separación de poderes, ni la necesidad de confidencialidad de las comunicaciones de alto nivel, sin más, pueden sostener un privilegio presidencial absoluto e incondicional de inmunidad del proceso judicial en todas las circunstancias", dijo el Tribunal Supremo unánime.

El fallo de Clinton de 1997 dijo que no tenía un amplio derecho constitucional para posponer un juicio por acoso sexual en un tribunal federal hasta que dejara el cargo. La Corte Suprema dijo que está "establecido que el presidente está sujeto a un proceso judicial en circunstancias apropiadas".

Más tarde, Clinton declaró bajo juramento en el caso, diciendo falsamente que no había tenido una aventura sexual con la pasante de la Casa Blanca, Monica Lewinsky. El testimonio ayudó a conducir a la destitución de Clinton; fue absuelto por el Senado.

Trump dice que el caso de Nueva York es diferente porque es un procedimiento de un tribunal estatal, en lugar de uno federal. El fallo de Clinton dijo en una nota al pie de página que "cualquier control directo de un tribunal estatal sobre el presidente" podría plantear problemas constitucionales.

Apuntando a Trump

La apelación también sostiene que, a diferencia de los casos de Nixon y Clinton, Trump está siendo atacado directamente en una investigación criminal.

"Permitir que el presidente en ejercicio sea el blanco de una investigación criminal, y que se lo cite sobre esa base, como una acusación en sí misma, lo distraería de los numerosos e importantes deberes de su cargo, interferiría y afectaría las operaciones de la rama ejecutiva, y estigmatizar la presidencia ", argumentó Trump.

Al rechazar ese argumento, el 2º Circuito señaló que Nixon había sido nombrado como un conspirador no acusado.

"Seguramente esa designación conlleva un estigma mucho mayor que la mera revelación de que los asuntos relacionados con el presidente están bajo investigación", escribió Katzmann.

El caso del Congreso proviene de un tribunal diferente, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito DC. En una decisión 2-1, ese tribunal dijo que el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes podría citar a Mazars ocho años de los registros financieros de Trump.

El panel de la Cámara controlado por los demócratas dice que está buscando esos documentos con el propósito legislativo de revisar potencialmente las leyes federales de ética en el gobierno. Los abogados de Trump dicen que la citación vira inadmisiblemente hacia la aplicación de la ley, algo fuera del poder del Congreso.

Un juez disidente dijo en el fallo del 11 de octubre que el Congreso no puede investigar si el presidente violó la ley a menos que invoque su poder de juicio político, algo que el comité no había hecho. Posteriormente, la Cámara votó para abrir formalmente un proceso de juicio político, aunque esa investigación se centra en los tratos de Trump con Ucrania, no en sus declaraciones de impuestos.

Un panel de 11 jueces del Circuito DC dijo esta semana que dejaría en pie el fallo. Tres jueces dijeron que habrían reconsiderado la decisión.

Sekulow dijo que el presidente le pedirá a la Corte Suprema el viernes que bloquee la citación del Congreso hasta que los jueces decidan si aceptan la apelación.

