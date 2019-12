Trump no participará en primera audiencia del proceso de impeachment: abogado

Pat Cipollone, abogado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo al Comité Judicial de la Cámara de Representantes que la Casa Blanca no participará en la primera audiencia de juicio político del panel que se llevará a cabo este miércoles.

Pero dejó abierta la posibilidad de que Trump sea representado en futuras sesiones.

Cipollone rechazó la invitación a participar en dicha audiencia, y criticó al panel por exigir una respuesta antes de nombrar a los testigos o se establezca un calendario para otras audiencias.

"No podemos participar en una audiencia cuando los testigos todavía no son nombrados, mientras no esté claro si el Comité Judicial otorgará al presidente un proceso justo a través de audiencias adicionales", escribió Cipollone al Presidente del Comité Judicial de Nueva York, Jerrold Nadler.

“Esta investigación infundada y altamente partidista viola todo precedente histórico, los derechos elementales del debido proceso y la imparcialidad fundamental”, prosiguió el abogado.

Las reglas aprobadas por la Cámara de Representantes conceden al mandatario y sus abogados el derecho a interrogar testigos y revisar pruebas ante la comisión, pero pocas facultades para presentar a sus propios testigos.

También dijo que la audiencia estaba programada "sin duda a propósito", mientras que Trump está fuera del país en una reunión de líderes de la OTAN en Londres.

La audiencia de este miércoles examinará si las acciones de Trump, como se detalla en la evidencia reunida hasta ahora justifican el proceso de juicio político.

El panel también explicará el marco constitucional para el juicio político y los términos "delitos graves y delitos menores". El comité recibió la carta el domingo por la noche, pero no emitió ningún comentario inmediato.

Trump ha criticado en varias ocasiones los procedimientos del juicio político, liderados por demócratas, calificándolo de "cacería de brujas" que busca anular los resultados de las elecciones de 2016.

El presidente estadounidense ha dicho que no hizo nada malo en su esfuerzo por presionar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, para que iniciara investigaciones que podrían dañar a sus rivales políticos, incluido el exvicepresidente Joe Biden.

Nadler le dio a Trump como fecha límite este domingo a las 18: 00 horas (tiempo local) para decir si él o su abogado planean participar en la audiencia. En una carta del 26 de noviembre a Trump, Nadler dijo que el abogado del presidente podía hacer una solicitud para interrogar a un panel de testigos aún no identificados que discutirían la base constitucional de la acusación.

“Una invitación a una discusión académica con profesores de derecho no proporciona al presidente una apariencia de un proceso justo. En consecuencia, con las circunstancias actuales, no tenemos la intención de participar en su audiencia del miércoles ”, escribió Cipollone.

"Sin embargo, si se toma en serio la realización de un proceso justo en el futuro y para proteger los derechos y privilegios del presidente, podemos considerar participar en futuros procedimientos del Comité Judicial", refirió.

Señaló que la Casa Blanca primero quiere respuestas sobre si Nadler permitirá que el presidente y su abogado, así como los republicanos del Comité, llamen a testigos. También, apuntó, que quieren saber si Nadler permitirá que los miembros del comité republicano y los abogados del presidente tendrán derecho a interrogar a los testigos.