Trump no fue informado antes sobre el arresto de Assange: asesora

Washington. La asesora de la Casa Blanca Kellyanne Conway dijo el domingo que no cree que el presidente Donald Trump haya tenido conocimiento previo de que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, iba a ser arrestado por la policía británica y acusado por fiscales de Estados Unidos.

"No que yo sepa", dijo Conway en el programa "Meet the Press" de NBC cuando se le preguntó si Trump supo antes sobre Assange, quien fue sacado el jueves de la embajada de Ecuador en Londres, donde había permanecido refugiado desde 2012 para evitar la extradición.

Los fiscales estadounidenses anunciaron la presentación de cargos más tarde el jueves y acusaron a Assange de conspirar con la exanalista de inteligencia Chelsea Manning para conseguir acceso a computadores del gobierno en una de las mayores exposiciones de información secreta en la historia de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia dijo que Assange fue arrestado bajo un tratado de extradición entre Estados Unidos y Reino Unido.

Abogados de Assange dijeron que él podría correr riesgo de ser torturado y que su vida estaría en peligro si es extraditado a Estados Unidos. También sugirieron que los cargos podrían afectar la libertad de prensa.

Conway comentó que ella creía que Trump no tuvo conocimiento por adelantado de lo que iba a ocurrir con Assange, pero agregó que basándose en varias conversaciones que tuvo con él sobre el tema, está en contra de la publicación de información secreta.

"El presidente cree que aquellos que publican información secreta no deberían hacerlo", sostuvo. "Así que cualquiera que está publicando información secreta, en nuestra opinión, debería pensar tres veces antes de hacerlo porque puede poner en peligro a gente", agregó.

Trump dijo en 2016 "Amo WikiLeaks", después de que el sitio de Internet publicó correos electrónicos que las autoridades de Estados Unidos dijeron que habían sido conseguidos por piratas informáticos rusos para dañar la elección de su rival Hillary Clinton.

El viernes, dijo a periodistas que no tenía una opinión sobre los cargos contra Assange. "No sé nada sobre WikiLeaks. No es lo mío", declaró.